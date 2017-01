米金融・債券市場＝上昇、ギリシャ政局不安や堅調な3年債入札が支援

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2033GMT) 101*23.00(+0*14.00) =3.0367% 前営業日終盤 101*09.00(+0*08.00) =3.0590% 10年債US10YT=RR (2033GMT) 101*12.50(+0*08.50) =1.8437% 前営業日終盤 101*04.00(+0*01.50) =1.8733% 5年債US5YT=RR (2033GMT) 100*17.25(+0*02.25) =0.7644% 前営業日終盤 100*15.00(+0*00.75) =0.7788% 2年債US2YT=RR (2033GMT) 99*31.50(+0*00.00) =0.2579% 前営業日終盤 99*31.50(+0*00.00) =0.2579% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 8日 ロイター] 8日の米金融・債券市場では債券価格が上昇。3 年債入札で底堅い需要が見られたことや、ギリシャの連立協議難航を受けた質への逃避が 債券相場を支えた。 米財務省による四半期定例入札(クオータリー・リファンディング)の皮切りとなった 3年債入札は、応札倍率が1月以来の高水準となり、米国債への強い需要を裏付けた。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは11/32高、利回りは1.835%と3カ 月ぶり低水準近辺で推移している。 30年債US30YT=RRは24/32高。1ポイント上昇する場面もあった。利回りは 3.021%と、前日終盤の3.06%から低下している。 Tボンド先物6月限3USM2は23/32高の144─15/32。 Tノート先物6月限3TYM2は9/32高の132―29.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 30.50 (+1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 30.50 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 31.00 (+1.50) U.S. 10-year dollar swap spread 15.00 (+1.50) U.S. 30-year dollar swap spread -27.75 (+0.50)