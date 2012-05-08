米金融・債券市場＝上昇、ギリシャ政局不安や堅調な3年債入札が支援

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（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2033GMT） 101*23.00（＋0*14.00) =3.0367% 前営業日終盤 101*09.00（＋0*08.00) =3.0590% １０年債US10YT=RR （2033GMT） 101*12.50（＋0*08.50) =1.8437% 前営業日終盤 101*04.00（＋0*01.50) =1.8733% ５年債US5YT=RR （2033GMT） 100*17.25（＋0*02.25) =0.7644% 前営業日終盤 100*15.00（＋0*00.75) =0.7788% ２年債US2YT=RR （2033GMT） 99*31.50（＋0*00.00) =0.2579% 前営業日終盤 99*31.50（＋0*00.00) =0.2579% -------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ８日 ロイター］ ８日の米金融・債券市場では債券価格が上昇。３ 年債入札で底堅い需要が見られたことや、ギリシャの連立協議難航を受けた質への逃避が 債券相場を支えた。 米財務省による四半期定例入札（クオータリー・リファンディング）の皮切りとなった ３年債入札は、応札倍率が１月以来の高水準となり、米国債への強い需要を裏付けた。 終盤の取引で指標１０年債US10YT=RRは１１／３２高、利回りは１．８３５％と３カ 月ぶり低水準近辺で推移している。 ３０年債US30YT=RRは２４／３２高。１ポイント上昇する場面もあった。利回りは ３．０２１％と、前日終盤の３．０６％から低下している。 Ｔボンド先物６月限3USM2は２３／３２高の１４４─１５／３２。 Ｔノート先物６月限3TYM2は９／３２高の１３２―２９．５０／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 30.50 (+1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 30.50 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 31.00 (+1.50) U.S. 10-year dollar swap spread 15.00 (+1.50) U.S. 30-year dollar swap spread -27.75 (+0.50)
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