UPDATE1: 米金融・債券市場＝上昇、ギリシャ政局不安や堅調な3年債入札が支援

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 101*23.00(+0*14.00) =3.0367% 前営業日終盤 101*09.00(+0*08.00) =3.0590% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 101*13.00(+0*09.00) =1.8419% 前営業日終盤 101*04.00(+0*01.50) =1.8733% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*17.25(+0*02.25) =0.7644% 前営業日終盤 100*15.00(+0*00.75) =0.7788% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*31.50(+0*00.00) =0.2579% 前営業日終盤 99*31.50(+0*00.00) =0.2579% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 8日 ロイター] 8日の米金融・債券市場では債券価格が上昇。3 年債入札で底堅い需要が見られたことや、ギリシャの連立協議難航を受けた質への逃避が 債券相場を支えた。 米財務省による四半期定例入札(クオータリー・リファンディング)の皮切りとなった 320億ドルの3年債入札は、応札倍率が過去2番目の高水準となり、米国債への強い需 要を裏付けた。 ギリシャ総選挙で第2党となり、この日連立工作に着手した急進左派連合のツィプラス 党首が、欧州連合(EU)・国際通貨基金(IMF)との支援合意破棄を主張したことを 受け、米債券価格は序盤の取引で上昇。その後もおおむね上昇分を維持した。 ギリシャでは連立協議が難航しており、向こう数週間にも再選挙実施となる可能性があ る。 アクション・エコノミクスのグローバル債券分析部門マネジングディレクター、キム・ ルパート氏は、ギリシャを取り巻く不透明感は当分の間払しょくされないだろうと指摘。 「投資家が見通しに強い懸念を抱き、市場もそれを反映した動きになっては、緊張がやや 和らぎ振り出しに戻る、という展開が繰り返されるだけだ」と述べた。 米財務省が9日に行う240億ドルの10年債入札と10日に行う160億ドルの30 年債入札を控え、模様眺めのムードも漂っている。 RBSセキュリティーズの米国債ストラテジスト、ジョン・ブリッグズ氏はこれらの入 札の結果を予想することは非常に難しいとし、欧州の混乱により、ユーロ圏債務危機に対 するヘッジとして米国債にどれだけの需要が集まるか予想することが難しくなっていると 語った。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは9/32高、利回りは1.844%と3カ月 ぶり低水準近辺で推移している。10年債利回りは今後、1.80%の水準を試す可能性 がある。1月下旬から2月上旬にかけてはこの水準を抜けることはできなかった。 30年債US30YT=RRは16/32高。一時は1ポイント上昇する場面もあった。利回 りは3.034%と、前日終盤の3.06%から低下している。 米連邦準備理事会(FRB)はこの日、ツイスト・オペの一環として2018年5月か ら2019年4月までに償還を迎える国債およそ47億3000万ドルを買い入れ、中長 期債の価格を若干下支えした。 Tボンド先物6月限3USM2は23/32高の144─15/32。 Tノート先物6月限3TYM2は9/32高の132―29.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 31.00 (+1.75) U.S. 3-year dollar swap spread 31.00 (+1.75) U.S. 5-year dollar swap spread 31.00 (+1.50) U.S. 10-year dollar swap spread 15.00 (+1.50) U.S. 30-year dollar swap spread -27.75 (+0.50)