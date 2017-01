米金融・債券市場＝上昇、ギリシャ政局不安やスペインめぐる懸念で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2028GMT) 101*26.00(+0*03.00) =3.0320% 前営業日終盤 101*23.00(+0*14.00) =3.0367% 10年債US10YT=RR (2028GMT) 101*16.00(+0*03.00) =1.8314% 前営業日終盤 101*13.00(+0*09.00) =1.8419% 5年債US5YT=RR (2028GMT) 100*18.00(+0*00.75) =0.7595% 前営業日終盤 100*17.25(+0*02.25) =0.7644% 2年債US2YT=RR (2028GMT) 99*31.25(‐0*00.25) =0.2619% 前営業日終盤 99*31.50(+0*00.00) =0.2579% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 9日 ロイター] 9日の米金融・債券市場では、不安定な展開とな る中、債券価格が小幅上昇した。ギリシャが再選挙に追い込まれるとの観測や、スペイン への金融支援が必要になる恐れがあるとの懸念が米国債への買いを支えた。 米財務省がこの日実施した10年債入札は、落札利回りが過去最低となり、ユーロ圏の 混乱を背景に安全資産への需要が強いことが浮き彫りになった。 ユーロ圏の暫定的な救済基金である欧州金融安定ファシリティー(EFSF)がギリシ ャ向け融資の実行を決めたことを受け、10年債US10YT=RRは一時値下がりしたものの、 午後の取引では3/32高、利回りは1.833%となっている。 30年債US30YT=RRは不安定に推移した後、午後の取引で1/32高、利回りは 3.036%となっている。 Tボンド先物6月限3USM2は横ばいの144─15/32。 Tノート先物6月限3TYM2は0.50/32安の132―29/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 32.50 (+1.75) U.S. 3-year dollar swap spread 31.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 33.00 (+2.00) U.S. 10-year dollar swap spread 16.25 (+1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -28.00 (-0.25)