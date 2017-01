UPDATE1: 米金融・債券市場＝上昇、ギリシャ政局不安やスペインめぐる懸念で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 101*28.00(+0*05.00) =3.0288% 前営業日終盤 101*23.00(+0*14.00) =3.0367% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 101*17.50(+0*04.50) =1.8262% 前営業日終盤 101*13.00(+0*09.00) =1.8419% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*18.00(+0*00.75) =0.7595% 前営業日終盤 100*17.25(+0*02.25) =0.7644% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*31.25(‐0*00.25) =0.2619% 前営業日終盤 99*31.50(+0*00.00) =0.2579% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 9日 ロイター] 9日の米金融・債券市場では、不安定な展開とな る中、債券価格が上昇した。ギリシャが再選挙に追い込まれるとの観測や、スペインへの 金融支援が必要になる恐れがあるとの懸念が米国債への買いを支えた。 米財務省がこの日実施した10年債入札は、落札利回りが過去最低となり、ユーロ圏の 混乱を背景に安全資産への需要が強いことが浮き彫りになった。 ユーロ圏の暫定的な救済基金である欧州金融安定ファシリティー(EFSF)がギリシ ャ向け融資の実行を決めたことを受け、10年債US10YT=RRは一時値下がりしたものの、 午後の取引では3/32高、利回りは1.833%となっている。 30年債US30YT=RRは不安定に推移した後、午後の取引で1/32高、利回りは 3.036%となっている。 バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチの米国担当エコノミスト、ニール・ドゥッタ氏 は、EFSFのギリシャ向け融資をめぐる決定について「言うまでもなく、何の解決にも ならない」とし、ギリシャの政治的難局、そして同国が資金難に陥るという問題の解決に はならないと指摘した。 ギリシャでは、緊縮策を推進してきた新民主主義党(ND)と全ギリシャ社会主義運動 (PASOK)の双方が国際支援反対派による政権への参加を拒んだことを受け、連立工 作に当たっていた急進左派連合のツィプラス党首が組閣に失敗したと表明。再選挙実施の 可能性がいっそう高まった。 スペインが不動産融資債権に対する350億ユーロの追加引き当てを国内銀に指示する 見通しと伝えられ、同国が金融支援の要請に追い込まれる可能性があるとの懸念が高まっ たことも、質への逃避の動きを支えた。 米10年債は序盤に一時、利回りが1.8%を割り込む場面もあった。アナリストは、 今後数週間で10年債利回りが再びこの水準を下回る可能性があるとみている。 BNPパリバの金利ストラテジスト、スブラト・プラカシュ氏は「債券には間違いなく 非常に良好な環境だ」と指摘し、「欧州中央銀行(ECB)などの当局が介入して市場の 緊張拡大を阻止できるという兆しは現時点で見当たらない」と述べた。 ユーロ圏債務危機が市場に混乱をもたらす中、取引はしばらくの間不安定となる可能性 がある。 米財務省が実施した240億ドルの10年債入札は、最高落札利回りが過去最低の 1.855%となった。ただ、応札倍率は11月以来の低水準となった。前日実施された 3年債入札では、応札倍率が過去2番目の高さとなっていた。 財務省は10日に160億ドルの30年債入札を実施する。 Tボンド先物6月限3USM2は横ばいの144─15/32。 Tノート先物6月限3TYM2は0.50/32安の132―29/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 32.50 (+1.75) U.S. 3-year dollar swap spread 31.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 33.00 (+2.00) U.S. 10-year dollar swap spread 16.25 (+1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -28.00 (-0.25)