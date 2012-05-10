4月の米輸入物価は‐0.5％、輸出物価は＋0.4％＝労働省

［１０日 ロイター］ 米労働省が発表した輸出・輸入物価統計は以下のとおり。 （2000＝100、前月比％、季節調整前） 4月 3月 前年比 全輸入 -0.5 1.5 0.5 石油 -1.8 4.9 0.1 非石油 unch 0.3 0.7 食品・飼料・飲料 0.1 1.8 -2.7 工業供給品 -1.2 3.4 -0.7 資本財 unch 0.2 1.1 自動車・同部品 0.4 0.3 2.1 消費財（自動車除く） 0.1 0.1 2.4 4月 3月 前年比 全輸出 0.4 0.8 0.7 農業 2.0 2.5 -3.1 非農業 0.2 0.5 1.2 食品・飼料・飲料 2.3 2.7 1.2 工業供給品 0.4 1.1 -1.4 資本財 unch 0.2 1.6 自動車・同部品 0.5 0.2 2.9 消費財（自動車除く） -0.2 0.1 2.0 エコノミスト予想（ロイター調査） 輸入物価 -0.2 pct 輸出物価 +0.2 pct