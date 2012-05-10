UPDATE1: 4月米輸入物価は‐0.5％、エネルギー価格安で10カ月ぶりの大幅低下

Markets |
［ワシントン １０日 ロイター］ 米労働省が１０日発表した４月の輸出・輸入物価 統計によると、輸入物価指数は前月比０．５％低下した。エネルギー価格の低下を反映し、 過去１０カ月で最大の低下率となった。 エコノミスト予想は０．２％の低下だった。３月は１．５％上昇と、速報値の１．３％ 上昇から上方修正された。 ４月の輸入価格指数は前年同月比では０．５％上昇。上昇率は２００９年１０月以降で 最小となる。 原油価格を除いた輸入価格は横ばい。自動車価格の上昇が１０カ月ぶりの大きさとなっ たものの、資本財価格などの動きにより影響は打ち消された。これにより、全般的なイン フレ圧力は抑制されているとする米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の見方が裏付けられたこと になる。 労働省が１１日に発表する４月の卸売物価統計では、食品・エネルギーを除くコア指数 は前月比０．２％上昇になると予想されている。同指数は３月は０．３％上昇している。 ４月の石油輸入価格は１．８％低下。２０１１年８月以降で最も大きな低下率となる。 前月は４．９％上昇していた。食品・飼料・飲料は０．１％上昇。前月は１．８％上昇し ていた。 資本財は前月比横ばい。自動車・同部品は０．４％上昇した。 ４月の輸出価格指数は０．４％上昇。予想の０．２％を上回って上昇した。ただ上昇率 は前月の０．８％から鈍化。前年同月比では０．７％の上昇となる。 詳細は以下のとおり。 （2000＝100、前月比％、季節調整前） 4月 3月 前年比 全輸入 -0.5 1.5 0.5 石油 -1.8 4.9 0.1 非石油 unch 0.3 0.7 食品・飼料・飲料 0.1 1.8 -2.7 工業供給品 -1.2 3.4 -0.7 資本財 unch 0.2 1.1 自動車・同部品 0.4 0.3 2.1 消費財（自動車除く） 0.1 0.1 2.4 4月 3月 前年比 全輸出 0.4 0.8 0.7 農業 2.0 2.5 -3.1 非農業 0.2 0.5 1.2 食品・飼料・飲料 2.3 2.7 1.2 工業供給品 0.4 1.1 -1.4 資本財 unch 0.2 1.6 自動車・同部品 0.5 0.2 2.9 消費財（自動車除く） -0.2 0.1 2.0 エコノミスト予想（ロイター調査） 輸入物価 -0.2 pct 輸出物価 +0.2 pct
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
賃金発景気回復に黄信号
安倍政権が進める働き方改革はスピード感がなく、賃金発の景気好循環を促す内容とは言い難いと大和証券の永井靖敏氏は指摘。 記事の全文
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文