UPDATE1: 4月米輸入物価は‐0.5％、エネルギー価格安で10カ月ぶりの大幅低下

［ワシントン １０日 ロイター］ 米労働省が１０日発表した４月の輸出・輸入物価 統計によると、輸入物価指数は前月比０．５％低下した。エネルギー価格の低下を反映し、 過去１０カ月で最大の低下率となった。 エコノミスト予想は０．２％の低下だった。３月は１．５％上昇と、速報値の１．３％ 上昇から上方修正された。 ４月の輸入価格指数は前年同月比では０．５％上昇。上昇率は２００９年１０月以降で 最小となる。 原油価格を除いた輸入価格は横ばい。自動車価格の上昇が１０カ月ぶりの大きさとなっ たものの、資本財価格などの動きにより影響は打ち消された。これにより、全般的なイン フレ圧力は抑制されているとする米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の見方が裏付けられたこと になる。 労働省が１１日に発表する４月の卸売物価統計では、食品・エネルギーを除くコア指数 は前月比０．２％上昇になると予想されている。同指数は３月は０．３％上昇している。 ４月の石油輸入価格は１．８％低下。２０１１年８月以降で最も大きな低下率となる。 前月は４．９％上昇していた。食品・飼料・飲料は０．１％上昇。前月は１．８％上昇し ていた。 資本財は前月比横ばい。自動車・同部品は０．４％上昇した。 ４月の輸出価格指数は０．４％上昇。予想の０．２％を上回って上昇した。ただ上昇率 は前月の０．８％から鈍化。前年同月比では０．７％の上昇となる。 詳細は以下のとおり。 （2000＝100、前月比％、季節調整前） 4月 3月 前年比 全輸入 -0.5 1.5 0.5 石油 -1.8 4.9 0.1 非石油 unch 0.3 0.7 食品・飼料・飲料 0.1 1.8 -2.7 工業供給品 -1.2 3.4 -0.7 資本財 unch 0.2 1.1 自動車・同部品 0.4 0.3 2.1 消費財（自動車除く） 0.1 0.1 2.4 4月 3月 前年比 全輸出 0.4 0.8 0.7 農業 2.0 2.5 -3.1 非農業 0.2 0.5 1.2 食品・飼料・飲料 2.3 2.7 1.2 工業供給品 0.4 1.1 -1.4 資本財 unch 0.2 1.6 自動車・同部品 0.5 0.2 2.9 消費財（自動車除く） -0.2 0.1 2.0 エコノミスト予想（ロイター調査） 輸入物価 -0.2 pct 輸出物価 +0.2 pct