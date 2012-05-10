〔表〕米30年債入札の最高落札利回りは3.090％＝財務省

Markets |
［ワシントン １０日 ロイター］ 米財務省によると、３０年債入札（ダッチ方式） の落札結果は以下のとおり。 最高落札利回り 3.090％ 平均落札利回り 3.060％ 最低落札利回り 2.970％ 落札価格 98.248216 最高利回り落札比率 63.81％ カバー（応札倍率） 2.73倍 （以下の単位はドル） 落札総額 16,000,055,600 応札総額 43,652,738,900 競争入札 15,980,516,700 非競争入札 19,538,900 ＮＹ連銀地区落札 1,000,964,200 プライマリーディーラー応札 28,742,000,000 プライマリーディーラー落札 8,121,952,500 直接入札者応札 5,995,000,000 直接入札者落札 2,463,688,600 間接入札者応札 8,896,200,000 間接入札者落札 5,394,875,600 発行日 2012年5月15日 償還日 2042年5月15日 ＣＵＳＩＰ番号 912810QW1
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
賃金発景気回復に黄信号
安倍政権が進める働き方改革はスピード感がなく、賃金発の景気好循環を促す内容とは言い難いと大和証券の永井靖敏氏は指摘。 記事の全文
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文