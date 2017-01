米金融・債券市場＝下落、強い失業保険申請統計などで安全資産への需要後退

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2025GMT) 101*11.50(‐0*16.50) =3.0550% 前営業日終盤 101*28.00(+0*05.00) =3.0288% 10年債US10YT=RR (2025GMT) 98*24.50( N/A ) =1.8860% 前営業日終盤 101*17.50(+0*04.50) =1.8262% 5年債US5YT=RR (2025GMT) 100*15.75(‐0*02.25) =0.7739% 前営業日終盤 100*18.00(+0*00.75) =0.7595% 2年債US2YT=RR (2025GMT) 99*31.25( 0*00.00) =0.2619% 前営業日終盤 99*31.25(‐0*00.25) =0.2619% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 10日 ロイター] 10日の米金融・債券市場では債券価格が下落。 新規失業保険申請件数が予想より良好だったほか、このところ続いていた欧州からの悪材 料の流れが一服したことを受け、安全資産への需要が後退した。 ただ、米財務省が実施した30年債入札で活発な応札が見られ、落札利回りが市場予想 を下回ったことを受け、下げ幅を削った。 終盤の取引で30年債は16/32安、利回りは3.054%。入札前は1ポイント超 値下がりしていた。 指標10年債US10YT=RRは利回りが1.886%。財務省が前日に行った入札での最 高落札利回りは1.855 %だった。 Tボンド先物6月限3USM2は4/32安の144─11/32。 Tノート先物6月限3TYM2は4/32安の132―25/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 31.75 (-1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 31.00 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 33.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 13.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -27.50 (+0.50)