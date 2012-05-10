米金融・債券市場＝下落、強い失業保険申請統計などで安全資産への需要後退

（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2025GMT） 101*11.50（‐0*16.50) =3.0550% 前営業日終盤 101*28.00（＋0*05.00) =3.0288% １０年債US10YT=RR （2025GMT） 98*24.50（ N/A ) =1.8860% 前営業日終盤 101*17.50（＋0*04.50) =1.8262% ５年債US5YT=RR （2025GMT） 100*15.75（‐0*02.25) =0.7739% 前営業日終盤 100*18.00（＋0*00.75) =0.7595% ２年債US2YT=RR （2025GMT） 99*31.25（ 0*00.00) =0.2619% 前営業日終盤 99*31.25（‐0*00.25) =0.2619% -------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク １０日 ロイター］ １０日の米金融・債券市場では債券価格が下落。 新規失業保険申請件数が予想より良好だったほか、このところ続いていた欧州からの悪材 料の流れが一服したことを受け、安全資産への需要が後退した。 ただ、米財務省が実施した３０年債入札で活発な応札が見られ、落札利回りが市場予想 を下回ったことを受け、下げ幅を削った。 終盤の取引で３０年債は１６／３２安、利回りは３．０５４％。入札前は１ポイント超 値下がりしていた。 指標１０年債US10YT=RRは利回りが１．８８６％。財務省が前日に行った入札での最 高落札利回りは１．８５５ ％だった。 Ｔボンド先物６月限3USM2は４／３２安の１４４─１１／３２。 Ｔノート先物６月限3TYM2は４／３２安の１３２―２５／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 31.75 (-1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 31.00 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 33.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 13.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -27.50 (+0.50)