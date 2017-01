(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 99*23.00( N/A ) =3.0143% 前営業日終盤 101*19.50(‐0*08.50) =3.0423% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 99*05.50(+0*09.50) =1.8410% 前営業日終盤 98*28.00( N/A ) =1.8739% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*19.50(+0*02.25) =0.7497% 前営業日終盤 100*17.25(‐0*00.75) =0.7642% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*31.25( 0*00.00) =0.2620% 前営業日終盤 99*31.25( 0*00.00) =0.2619% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 11日 ロイター] 11日の米金融・債券市場では債券価格が上昇 した。大手銀行JPモルガン・チェース( JPM.N )が巨額の損失を出したことや、混迷する ギリシャ政局の出口が見えないことで逃避買いが入った。 JPモルガンは前日、ヘッジ戦略の失敗により20億ドルの損失が発生したと発表した。 これを受けて銀行株が売られ安全資産とされる米国債に資金が流入した。 ギリシャでは連立交渉が暗礁に乗り上げ、再選挙の可能性が一段と高まった。 DRWトレーディング・グループの市場ストラテジスト、ルー・ブリエン氏は「きょう は安全資産への逃避が見られた。ギリシャもスペインも(問題が)解決しておらず、JP モルガン(の損失発生)で懸念がさらに深まった。管理が優れているとみられていた同行 でこうしたことが起きるなら、どこでも起きる可能性がある」と語った。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは9/32高、利回りは1.843%と、前日 終盤の1.89%から低下した。 30年債の利回りは3.017%。前日行われた入札の最高落札利回りは3.090% だった。 UBSのエコノミスト、ケビン・カミンズ氏は、来週の債券市場では欧州の動向が引き 続き焦点となるが、消費者物価指数(CPI)など米国の経済指標も注目を集めるとの見 方を示した。CPIは上昇する可能性が高いとしている。 Tボンド先物6月限3USM2は25/32高の145─4/32。 Tノート先物6月限3TYM2は9.50/32高の133―2.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 34.50 (+2.50) U.S. 3-year dollar swap spread 33.75 (+2.50) U.S. 5-year dollar swap spread 34.75 (+1.75) U.S. 10-year dollar swap spread 14.75 (+1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -28.25 (-0.75)