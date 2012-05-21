米金融・債券市場＝利食い売りで下落、入札控え警戒感

（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2005GMT） 103*27.00（‐0*05.00) =2.8094% 前営業日終盤 104*00.00（‐0*13.00) =2.8019% １０年債US10YT=RR （2005GMT） 100*01.00（‐0*07.00) =1.7466% 前営業日終盤 100*08.00（‐0*09.50) =1.7226% ５年債US5YT=RR （2005GMT） 100*20.25（＋0*00.25) =0.7443% 前営業日終盤 100*20.00（‐0*03.00) =0.7460% ２年債US2YT=RR （2005GMT） 99*29.50（＋0*00.50) =0.2904% 前営業日終盤 99*29.00（ 0*00.00) =0.2984% -------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ２１日 ロイター］ ２１日の米金融・債券市場では指標国債価格が 下落。欧州債務危機が悪化するとの懸念からこれまで買われてきた流れに対し、利食い売 りが出た。週内に一連の国債入札を控えていることも、市場の警戒感につながった。 １０年債は６／３２安。利回りは１．７４％と前週末の１．７２％から上昇した。 Ｔボンド先物６月限3USM2は１３／３２安の１４７─２９／３２。 Ｔノート先物６月限3TYM2は６／３２安の１３３―２０／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 34.75 (-1.75) U.S. 3-year dollar swap spread 33.00 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 33.50 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 12.00 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -30.25 (+1.25)