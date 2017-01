UPDATE2: 米金融・債券市場＝利食い売りで下落、入札控え警戒感

*レートを更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 103*28.00(‐0*04.00) =2.8079% 前営業日終盤 104*00.00(‐0*13.00) =2.8019% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 100*02.00(‐0*06.00) =1.7431% 前営業日終盤 100*08.00(‐0*09.50) =1.7226% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*20.50(+0*00.50) =0.7427% 前営業日終盤 100*20.00(‐0*03.00) =0.7460% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*29.50(+0*00.50) =0.2904% 前営業日終盤 99*29.00( 0*00.00) =0.2984% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 21日 ロイター] 21日の米金融・債券市場では指標国債価格が 下落。欧州債務危機が悪化するとの懸念からこれまで買われてきた流れに対し、利食い売 りが出た。週内に一連の国債入札を控えていることも、市場の警戒感につながった。 10年債は6/32安。利回りは1.74%と前週末の1.72%から上昇した。 10年債利回りは前週、少なくとも60年ぶりの水準近くに低下していた。 主要8カ国(G8)首脳会議(キャンプデービッド・サミット)は19日、ギリシャが 引き続きユーロ圏にとどまることに強い期待を表明するととともに、欧州債務危機によっ て脅威にさらされる世界経済の再生のため、必要なあらゆる措置を講じるとの宣言などを 採択し、閉幕した。 この日は株価が値上がりしたことで国債などへの安全資産買いは後退したものの、欧州 債務問題をめぐる不安は根強く、国債相場の下げは限定的だったという。 DAデビッドソン&カンパニー(シアトル)の債券トレーディング担当バイスプレジデ ント、メアリー・アン・ハーリー氏は「リスクオン取引で株価は上昇したものの、欧州で の問題が未解決との認識に変わりはなく、問題解決はかなり先になるだろう」と述べた。 米財務省は22日に350億ドルの2年債、23日に350億ドルの5年債、24日に 290億ドルの7年債の入札を実施する。総額は990億ドル。発行日はいずれも31 日。償還日は、2年債が2014年5月31日、5年債が2017年5月31日、7年債 が2019年5月31日。 このうち、市場では7年債入札が最も注目されているという。4月に行われた入札では 落札利回りが1.35%と過去最低を記録した。同利回りUS7YT=RRはこの日1.16% で推移。前週末は過去最低となる1.14%をつけていた。 Tボンド先物6月限3USM2は13/32安の147─29/32。 Tノート先物6月限3TYM2は6/32安の133―20/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 34.75 (-1.75) U.S. 3-year dollar swap spread 33.00 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 33.50 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 12.00 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -30.25 (+1.25)