米金融・債券市場＝下落、入札前に利食い売り

（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2005GMT） 102*19.50（‐1*08.50) =2.8696% 前営業日終盤 103*28.00（‐0*04.00) =2.8079% １０年債US10YT=RR （2005GMT） 99*24.00（‐0*10.00) =1.7774% 前営業日終盤 100*02.00（‐0*06.00) =1.7431% ５年債US5YT=RR （2005GMT） 100*17.75（‐0*02.75) =0.7603% 前営業日終盤 100*20.50（＋0*00.50) =0.7427% ２年債US2YT=RR （2005GMT） 99*29.25（‐0*00.25) =0.2945% 前営業日終盤 99*29.50（＋0*00.50) =0.2904% -------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ２２日 ロイター］ ２２日の米金融・債券市場では指標国債価格が ３日連続で下落。入札を前に投資家の間で利食い売りを出して価格を下押しする動きが見 られた。 １０年債は９／３２安。利回りは１．７７％と、前日の１．７４％から上昇した。 Ｔボンド先物６月限3USM2は１─０４／３２安の１４６─２５／３２。 Ｔノート先物６月限3TYM2は１０／３２安の１３３―１０／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 34.50 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 32.50 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 34.00 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 13.00 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -28.00 (+2.25)