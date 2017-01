米金融・債券市場＝下落、入札前に利食い売り

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2005GMT) 102*19.50(‐1*08.50) =2.8696% 前営業日終盤 103*28.00(‐0*04.00) =2.8079% 10年債US10YT=RR (2005GMT) 99*24.00(‐0*10.00) =1.7774% 前営業日終盤 100*02.00(‐0*06.00) =1.7431% 5年債US5YT=RR (2005GMT) 100*17.75(‐0*02.75) =0.7603% 前営業日終盤 100*20.50(+0*00.50) =0.7427% 2年債US2YT=RR (2005GMT) 99*29.25(‐0*00.25) =0.2945% 前営業日終盤 99*29.50(+0*00.50) =0.2904% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 22日 ロイター] 22日の米金融・債券市場では指標国債価格が 3日連続で下落。入札を前に投資家の間で利食い売りを出して価格を下押しする動きが見 られた。 10年債は9/32安。利回りは1.77%と、前日の1.74%から上昇した。 Tボンド先物6月限3USM2は1─04/32安の146─25/32。 Tノート先物6月限3TYM2は10/32安の133―10/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 34.50 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 32.50 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 34.00 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 13.00 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -28.00 (+2.25)