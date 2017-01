UPDATE2: 米金融・債券市場＝下落、入札前に利食い売り

*レートを更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 102*18.00(‐1*10.00) =2.8719% 前営業日終盤 103*28.00(‐0*04.00) =2.8079% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 99*24.00(‐0*10.00) =1.7774% 前営業日終盤 100*02.00(‐0*06.00) =1.7431% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*17.25(‐0*03.25) =0.7635% 前営業日終盤 100*20.50(+0*00.50) =0.7427% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*29.25(‐0*00.25) =0.2945% 前営業日終盤 99*29.50(+0*00.50) =0.2904% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 22日 ロイター] 22日の米金融・債券市場では指標国債価格が 3日連続で下落。入札を前に投資家の間で利食い売りを出して価格を下押しする動きが見 られた。 10年債は10/32安。利回りは1.78%と、前日の1.74%から上昇した。 欧州債務問題が早期に好転する兆しが見られないなか、もっぱら材料難から利食い売り が続いており、欧州首脳らによる債務危機への取り組みが注目されている。翌23日には 欧州連合(EU)非公式首脳会議が開かれる。 首脳会議ではオランド仏大統領がユーロ圏共同債について提案を行う見通しだが、ドイ ツは慎重な姿勢を崩していない。 BMOキャピタル・マーケッツ(ニューヨーク)の国債トレーディング部長、スコット ・グラム氏は「リスクの大幅な巻き戻しが見られた」と述べた。 この日は2年債350億ドルの入札が行われ、過去の平均に近い需要が集まった。入札 を受け、相場は比較的安定して推移した。23日には350億ドルの5年債、24日に 290億ドルの7年債入札が実施される。 こうした入札に備える動きが相場に影響したほか、4月の米中古住宅販売が2年ぶりの 高水準となり、差し押さえ減少で価格が上昇したことも安全資産買いの後退につながった という。 こうしたなか、午後に入りギリシャのパパデモス前首相の発言が報道されると、相場は 下げ渋る展開となった。ダウ・ジョーンズによると、パパデモス氏は、ギリシャがユーロ 圏を離脱する公算は小さいが、現実的なリスクが存在し、欧州の一部の国や機関が万一の 事態に備え危機管理計画を準備していると述べた。 30年債は1─9/32安。利回りは2.87%と前日の2.81%から上昇した。 Tボンド先物6月限3USM2は1─04/32安の146─25/32。 Tノート先物6月限3TYM2は10/32安の133―10/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 34.50 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 32.50 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 34.00 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 13.00 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -28.00 (+2.25)