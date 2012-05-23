米金融・債券市場＝上昇、ギリシャのユーロ離脱めぐる懸念で

（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2005GMT） 103*16.00（＋0*30.00) =2.8261% 前営業日終盤 102*18.00（‐1*10.00) =2.8719% １０年債US10YT=RR （2005GMT） 100*02.50（＋0*10.50) =1.7414% 前営業日終盤 99*24.00（‐0*10.00) =1.7774% ５年債US5YT=RR （2005GMT） 100*21.25（＋0*04.00) =0.7377% 前営業日終盤 100*17.25（‐0*03.25) =0.7635% ２年債US2YT=RR （2005GMT） 99*29.25（ 0*00.00) =0.2931% 前営業日終盤 99*29.25（‐0*00.25) =0.2945% -------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ２３日 ロイター］ ２３日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。 ギリシャの潜在的なユーロ離脱をめぐる懸念が投資家による米国債買いを後押しした。 ユーロ圏当局者は、ギリシャのユーロ圏離脱に備え、ユーロ圏各国が個別に対応策を用 意する必要があるとの認識で一致した。３人の当局者が２３日明らかにした。ユーログル ープ作業部会が２１日、電話会議で合意したという。ただ、ギリシャ財務省は、ユーログ ループ作業部会が合意した事実はないとして否定した。 こうしたなかドイツ連銀は、ギリシャのユーロ圏離脱による影響はかなり大きいものの 「対応することは可能」との認識を示した。 １０年債は１４／３２高。利回りは１．７３％と前日の１．７８％から低下した。 Ｔボンド先物６月限3USM2は１─１６／３２高の１４８─９／３２。 Ｔノート先物６月限3TYM2は１５．５０／３２高の１３３―２５．５０／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 35.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 33.75 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 35.75 (+1.50) U.S. 10-year dollar swap spread 14.00 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -28.00 (+0.50)