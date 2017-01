再送：UPDATE2: 米金融・債券市場＝上昇、ギリシャのユーロ離脱めぐる懸念で

*レートを更新しました。余分な文字を省いて再送しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 103*23.00(+1*05.00) =2.8155% 前営業日終盤 102*18.00(‐1*10.00) =2.8719% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 100*05.00(+0*13.00) =1.7329% 前営業日終盤 99*24.00(‐0*10.00) =1.7774% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*22.00(+0*04.75) =0.7329% 前営業日終盤 100*17.25(‐0*03.25) =0.7635% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*29.25( 0*00.00) =0.2931% 前営業日終盤 99*29.25(‐0*00.25) =0.2945% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 23日 ロイター] 23日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。 ギリシャのユーロ圏離脱の可能性をめぐる懸念が投資家の米国債買いを後押しした。 ユーロ圏当局者は、ギリシャのユーロ圏離脱に備え、ユーロ圏各国が個別に対応策を用 意する必要があるとの認識で一致した。3人の当局者が23日、明らかにした。ユーログ ループ作業部会が21日、電話会議で合意したという。ただ、ギリシャ財務省は、ユーロ グループ作業部会が合意した事実はないとして否定した。 こうしたなかドイツ連銀は、ギリシャのユーロ圏離脱による影響はかなり大きいものの、 「対応することは可能」との認識を示した。 10年債は14/32高。利回りは1.73%と前日の1.78%から低下した。 カボット・マネー・マネジメント(マサチューセッツ州)の債券ポートフォリオマネジ ャー、ウィリアム・ラーキン氏は「米国債利回りがこのように低いということは、ギリシ ャがいかにしてユーロを離脱するかをめぐって思惑が広がっていることを表している」と 指摘。 その上で「市場が想定するシナリオによると、ギリシャは直ちにユーロを離脱するので はなく、資金不足でデフォルト(債務不履行)に陥る可能性があるようだ」とし、そうし た見方が米国債相場に織り込まれつつあると述べた。 この日行われた5年債350億ドルの入札は、最高落札利回りが0.748%と、5年 債入札としては過去最低となった。翌24日には290億ドルの7年債入札が実施される。 米連邦準備理事会(FRB)がこの日の主要な国債の買い手となり、2回のオペを通じ て総額65億1900万ドルの長期国債を買い入れた。 30年債は1─9/32高。利回りは2.81%と前日の2.87%から低下した。 Tボンド先物6月限3USM2は1─16/32高の148─9/32。 Tノート先物6月限3TYM2は15.50/32高の133―25.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 35.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 33.75 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 35.75 (+1.50) U.S. 10-year dollar swap spread 14.00 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -28.00 (+0.50)