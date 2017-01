UPDATE1: 米金融・債券市場＝下落、連休控え売り

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 102*15.00(‐1*08.00) =2.8765% 前営業日終盤 103*23.00(+1*05.00) =2.8155% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 99*22.50(‐0*14.50) =1.7826% 前営業日終盤 100*05.00(+0*13.00) =1.7329% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*06.75( N/A ) =0.7862% 前営業日終盤 100*22.00(+0*04.75) =0.7329% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*28.75(‐0*00.50) =0.3010% 前営業日終盤 99*29.25( 0*00.00) =0.2931% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 24日 ロイター] 24日の米金融・債券市場では、国債価格が下 落した。 米債券市場は25日が米東部時間午後2時(日本時間翌日午前3時)までの短縮取引、 翌週28日はメモリアル・デーで休場となるため、連休に備える動きが出た。 この日実施された290億ドルの7年債入札は底堅い需要を集めた。今週実施された総 額990億ドルの国債入札の最後となる。 ストーン&マッカーシー・リサーチ・アソシエーツの市場アナリスト、ジョン・カナバ ン氏は「7年債入札はかなり堅調だった」と述べた。 米債券はこのところ、欧州をめぐる懸念や米連邦準備理事会(FRB)による追加緩和 観測が追い風となり、上昇基調にあった。 7年債はFRBの国債買い入れの恩恵を受けてきたことから、追加緩和観測による影響 を特に受けやすいとされる。 午後の取引で、7年債US7YT=RRは2/32安。利回りは1.176%となった。 ニューヨーク連銀のダドリー総裁はこの日、追加の金融緩和が必要となる公算は小さい が、景気が悪化した場合には緩和の可能性を排除できないとの見解を示した。 最近の米経済指標は最近傾向にあり、この日発表された指標も弱い内容となった。 新規失業保険週間申請件数は前週からほぼ変わらずとなる一方、4月の耐久財新規受注 では、民間設備投資の先行指標とされる航空機を除く非国防資本財の受注が、前月に続き 減少した。 ディシジョン・エコノミクスの首席エコノミスト、ピエール・エリス氏は「新規失業保 険週間申請件数が減少していないのは、良くないニュースだ。企業が慎重姿勢を崩してい ないことを示している」と述べた。 指標10年債US10YT=RRは7/32安。利回りは1.76%となった。 同利回りは前週、ギリシャのユーロ離脱懸念などを背景に1.69%まで低下。昨年9 月につけた少なくとも60年ぶりの低水準となる1.67%まで、あと2ベーシスポイン ト(bp)に迫っていた。 クレディスイスの金利ストラテジスト、アイラ・ジャージー氏は、10年利回りは狭い レンジで取引されており、およそ1.78%の水準が緩やかな支持線になっていると指摘。 また約1.70%の水準では買い手が付かなくなるようだと述べた。 その上で「他に市場を動かす材料が出て来るまで、レンジ取引になる」との見方を示し た。 Tボンド先物6月限3USM2は25/32安の147─16/32。 Tノート先物6月限3TYM2は8/32安の133―17.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 34.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 32.25 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 34.00 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 14.50 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -26.75 (+1.50)