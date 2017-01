米金融・債券市場＝上昇、欧州懸念で安全資産買い

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (1905GMT) 103*01.00(+0*18.00) =2.8489% 前営業日終盤 102*15.00(‐1*08.00) =2.8765% 10年債US10YT=RR (1905GMT) 100*01.00(+0*10.50) =1.7465% 前営業日終盤 99*22.50(‐0*14.50) =1.7826% 5年債US5YT=RR (1905GMT) 99*10.50(+0*03.75) =0.7622% 前営業日終盤 99*06.75( N/A ) =0.7862% 2年債US2YT=RR (1905GMT) 99*29.25(+0*00.50) =0.2931% 前営業日終盤 99*28.75(‐0*00.50) =0.3010% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 25日 ロイター] 25日の米金融・債券市場では、国債価格が上 昇。ギリシャのユーロ離脱をめぐる懸念が米国債買いを誘った。市場では今後もしばらく は値動きの荒い取引が続くとみられている。 この日の米債券市場は午後2時までの短縮取引となった。来週28日はメモリアル・デ ーのため休場となる。 ギリシャで来月予定されている再選挙に対する警戒感に加え、スペインなど他のユーロ 圏諸国の金融部門への緊張拡大から、10年物の米国債利回りは少なくとも過去60年で 最低の水準に迫った。 スペイン自治州で最も裕福とされるカタルーニャ州による中央政府への支援要請が明ら かになったことで、投資家の不安が高まった。同州のマス知事はこの日、今年の債務借り 換えに向けた選択肢が尽きつつあるとし、中央政府からの支援が必要であると表明した。 その後、政府報道官は知事の発言について、特定の支払いを今月控えているのではなく、 月次の定期的な支払いを意図したものだと強調した。 モルガン・キーガン(テネシー州)の債券キャピタルマーケッツ部長ケビン・ギディス 氏は「今週は株式や債券の材料となる出来事が相次ぎ、興味深い一週間となったが、結局 のところ将来に関する見通しはほとんど得られなかった」と述べた。 さらに、スペインは有益は方法で市場から資金調達を行うことが引き続き難しくなって おり、そのことが世界的なリスク回避の流れを後押ししていると分析した。 指標10年債US10YT=RRは11/32高。利回りは1.75%と前日の1.78%か ら低下した。一週間前は1.72%だった。 市場では、来月6月が取引の上で重要とみなされている。ギリシャでは17日に再選挙 が予定されているほか、米国でも、連邦準備理事会(FRB)が現在行っている、ポート フォリオの短期債を減らして長期債を増やす「ツイストオペ」が6月末で期限を迎えるな か、FRBの次の一手が注目されている。 来週は5月雇用統計などの指標内容が焦点となる見通し。 Tボンド先物6月限3USM2は7/32高の147─23/32。 Tノート先物6月限3TYM2は7/32高の133―24.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 35.25 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 33.00 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 33.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 14.75 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -27.00 (+0.50)