〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.075％、6カ月物は0.130％＝財務省

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［ワシントン ４日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務 省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.075％ 平均落札金利 0.070％ 最低落札金利 0.000％ 利付き債券相当利回り 0.076％ 落札価格 99.981042 最高利回り落札比率 54.10％ カバー（応札倍率） 4.53倍 （単位：ドル） 落札総額 30,000,437,700 応札総額 135,837,137,700 競争入札 28,966,100,000 非競争入札 752,137,700 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年6月07日 償還日 2012年9月06日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.130％ 平均落札金利 0.120％ 最低落札金利 0.095％ 利付き債券相当利回り 0.132％ 落札価格 99.934278 最高利回り落札比率 1.64％ カバー（応札倍率） 4.73倍 （単位：ドル） 落札総額 27,000,754,200 応札総額 127,827,716,200 競争入札 25,917,038,000 非競争入札 648,816,200 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年 6月07日 償還日 2012年12月06日
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