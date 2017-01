米金融・債券市場＝反落、利食い売りで

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2040GMT) 109*00.00(‐0*28.00) =2.5674% 前営業日終盤 109*28.00(+2*15.00) =2.5278% 10年債US10YT=RR (2040GMT) 102*02.00(‐0*20.00) =1.5256% 前営業日終盤 102*22.00(+0*31.00) =1.4587% 5年債US5YT=RR (2040GMT) 99*23.50(‐0*09.00)=0.6793% 前営業日終盤 100*00.50(+0*05.50)=0.6218% 2年債US2YT=RR (2040GMT) 99*31.75(‐0*00.25) =0.2539% 前営業日終盤 100*00.00(+0*01.00) =0.2500% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 4日 ロイター] 4日の米金融・債券市場では国債価格が反落。前 週の大幅上昇を受け、利益確定の売りが広がった。 ただ、世界経済や金融政策をめぐる不透明性から、相場は下げ渋った。 指標10年債利回りUS10YT=RRは19/32安、利回りは1.52%と、前営業日終 盤の1.46%から上昇。同利回りは前営業日、過去最低の1.44%に低下した。 30年債US30YT=RRは27/32安、利回りは2.57%と、前営業日終盤の 2.51%から上昇した。 Tボンド先物6月限3USM2は24/32安の151─28/32。 Tノート先物6月限3TYM2は21/32安の135。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 37.00 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 34.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 34.50 (-1.50) U.S. 10-year dollar swap spread 20.75 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -24.00 (-0.25)