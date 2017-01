UPDATE2: 米金融・債券市場＝反落、利食い売りで

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 109*02.00(‐0*26.00) =2.5645% 前営業日終盤 109*28.00(+2*15.00) =2.5278% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 102*02.50(‐0*19.50) =1.5239% 前営業日終盤 102*22.00(+0*31.00) =1.4587% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*24.00(‐0*08.50)=0.6761% 前営業日終盤 100*00.50(+0*05.50)=0.6218% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*31.75(‐0*00.25) =0.2539% 前営業日終盤 100*00.00(+0*01.00) =0.2500% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 4日 ロイター] 4日の米金融・債券市場では国債価格が反落。前 週の大幅上昇を受け、利益確定の売りが広がった。 ただ、世界経済や金融政策をめぐる不透明性から、相場は下げ渋った。 指標10年債利回りUS10YT=RRは19/32安、利回りは1.52%と、前営業日終 盤の1.46%から上昇。同利回りは前営業日、過去最低の1.44%に低下した。 30年債US30YT=RRは27/32安、利回りは2.57%と、前営業日終盤の 2.51%から上昇した。 アクション・エコノミクスのグローバル債券分析マネジング・ディレクター、キム・ル パート氏は「前週の価格上昇を受けた値固めの動きとなった」と指摘した。 ドイツのメルケル首相が、ユーロ圏の財政を中央で所管する当局創設や、欧州委員会、 欧州議会、欧州連合(EU)司法裁判所に新権限を与えるなど、財政同盟の深化に向けた 措置を推し進めようとするなか、欧州の債務危機解決への期待が広がった。ただ、スペイ ン銀や17日のギリシャ再選挙の行方をめぐる懸念は根強く、安全資産とされる米債の売 りは限定的となった。 前出のルパート氏は「ドイツがユーロ圏共同債のような政策措置に前向きになるとの楽 観的な見方が広がったが、今後の道のりは依然長く、緊縮措置が実施されなくてはならな いとの見方から、慎重な取引が続いた」と述べた。 5日午前には、日米欧7カ国(G7)財務相・中央銀行総裁が電話会議を開き、欧州債 務危機について協議する。 週内に行われる欧州中央銀行(ECB)理事会や英中銀の金融政策委員会が、追加量的 緩和実施の公算が大きいことを示唆するシグナルを発するかが注目されている。 また、7日に行われるバーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長の議会証言が注目さ れている。そのほか、6日に予定されているイエレンFRB副議長の発言も注視されてい る。 エコノミストの間では、FRBが19─20日の米連邦公開市場委員会(FOMC)で 行動するとの観測が高まっている。 米債ストラテジストは、FRBが追加措置を実施するとの見方が一因となり、この日の 利益確定売りが限定的になった可能性があると指摘した。 ゴールドマン・サックスのエコノミスト、ジャン・ハジアス氏はノートで、19─20 日のFOMCで追加緩和が実施されるとのゴールドマンの観測は強まっているとの認識を 示した。 さらに、緩和策をめぐっては、バランスシート拡大や保有証券の構成変更、金利見通し の変更によって利上げ期待を後ずれさせるといった方策や、長期債およびモーゲージ債買 い入れが含まれる可能性があると指摘した。 Tボンド先物6月限3USM2は24/32安の151─28/32。 Tノート先物6月限3TYM2は21/32安の135。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 37.00 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 34.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 34.50 (-1.50) U.S. 10-year dollar swap spread 20.75 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -24.00 (-0.25)