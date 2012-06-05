米国株式市場・序盤＝小幅下落、Ｇ７緊急電話会議の結果を消化

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（カッコ内は前営業日比） ダウ工業株３０種（ドル）.DJI 1337GMT 12096.96（‐ 4.50） 寄り付き 12101.08（‐ 0.38） 前営業日終値 12101.46（‐17.11） ナスダック総合.IXIC 1337GMT 2758.91（‐ 1.10） 寄り付き 2749.35（‐10.66） 前営業日終値 2760.01（＋12.53） Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPX 1337GMT 1277.69（‐0.49） 寄り付き 1277.82（‐0.36） 前営業日終値 1278.18（＋0.14） ------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ５日 ロイター］ ５日序盤の米国株式市場は小幅下落して始まった。 市場は、日米欧７カ国（Ｇ７）財務相・中央銀行総裁の緊急電話会議の結果を消化して いる。
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