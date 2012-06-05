米国株式市場＝上昇、ＩＳＭ非製造業統計が追い風

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（カッコ内は前営業日比） ダウ工業株３０種（ドル）.DJI 終値（非公式） 12127.95（＋26.49） 前営業日終値 12101.46（‐17.11） ナスダック総合.IXIC 終値（非公式） 2778.11（＋18.10） 前営業日終値 2760.01（＋12.53） Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPX 終値（非公式） 1285.50（＋7.32） 前営業日終値 1278.18（＋0.14） ------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ５日 ロイター］ ５日の米国株式市場は上昇して終えた。ユーロ債 務危機をめぐる懸念は根強いものの、５月の米供給管理協会（ＩＳＭ） 非製造業総合指 数が予想をやや上回ったことで、地合いが改善した。 ダウ工業株３０種.DJIは２６．４９ドル（０．２２％）高の１万２１２７．９５ドル。 ナスダック総合指数.IXICは１８．１０ポイント（０．６６％）高の２７７８．１１。 Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPXは７．３２ポイント（０.５７％）高の１２８５．５０。
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