米金融・債券市場＝長期債が続落、利益確定の売りが継続

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2045GMT) 107*12.00(‐1*22.00) =2.6420% 前営業日終盤 109*02.00(‐0*26.00) =2.5645% 10年債US10YT=RR (2045GMT) 101*20.00(‐0*14.50) =1.5727% 前営業日終盤 102*02.50(‐0*19.50) =1.5239% 5年債US5YT=RR (2045GMT) 99*22.75(‐0*01.25)=0.6841% 前営業日終盤 99*24.00(‐0*08.50)=0.6761% 2年債US2YT=RR (2045GMT) 99*31.75( 0*00.00) =0.2539% 前営業日終盤 99*31.75(‐0*00.25) =0.2539% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 5日 ロイター] 5日の米金融・債券市場で、長期債が続落。最近 の上昇を受けた利益確定の売りが継続した。 30年債US30YT=RRは1─17/32安、利回りは2.63%と、前日終盤の 2.56%から上昇した。同利回りは1日、さえない内容に終わった米雇用統計を受け、 過去最低の2.51%をつけた。 指標10年債US10YT=RRは13/32安、利回りは1.57%と、前日の1.52% から上昇した。1日は過去最低の1.44%に低下した。 Tボンド先物6月限3USM2は21/32安の151─7/32。 Tノート先物6月限3TYM2は6.50/32安の134─25.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 35.75 (-1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 33.75 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 33.50 (-1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 19.00 (-1.75) U.S. 30-year dollar swap spread -24.25 (-0.75)