米金融・債券市場＝長期債が続落、利益確定の売りが継続

（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2045GMT） 107*12.00（‐1*22.00) =2.6420% 前営業日終盤 109*02.00（‐0*26.00) =2.5645% １０年債US10YT=RR （2045GMT） 101*20.00（‐0*14.50) =1.5727% 前営業日終盤 102*02.50（‐0*19.50) =1.5239% ５年債US5YT=RR （2045GMT） 99*22.75（‐0*01.25）=0.6841% 前営業日終盤 99*24.00（‐0*08.50）=0.6761% ２年債US2YT=RR （2045GMT) 99*31.75（ 0*00.00) =0.2539% 前営業日終盤 99*31.75（‐0*00.25) =0.2539% -------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ５日 ロイター］ ５日の米金融・債券市場で、長期債が続落。最近 の上昇を受けた利益確定の売りが継続した。 ３０年債US30YT=RRは１─１７／３２安、利回りは２．６３％と、前日終盤の ２．５６％から上昇した。同利回りは１日、さえない内容に終わった米雇用統計を受け、 過去最低の２．５１％をつけた。 指標１０年債US10YT=RRは１３／３２安、利回りは１．５７％と、前日の１．５２％ から上昇した。１日は過去最低の１．４４％に低下した。 Ｔボンド先物６月限3USM2は２１／３２安の１５１─７／３２。 Ｔノート先物６月限3TYM2は６．５０／３２安の１３４─２５．５０／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 35.75 (-1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 33.75 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 33.50 (-1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 19.00 (-1.75) U.S. 30-year dollar swap spread -24.25 (-0.75)