UPDATE1: 米金融・債券市場＝長期債が続落、利益確定の売り継続

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 107*12.50(‐1*21.50) =2.6412% 前営業日終盤 109*02.00(‐0*26.00) =2.5645% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 101*20.00(‐0*14.50) =1.5727% 前営業日終盤 102*02.50(‐0*19.50) =1.5239% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*22.75(‐0*01.25)=0.6841% 前営業日終盤 99*24.00(‐0*08.50)=0.6761% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*31.75( 0*00.00) =0.2539% 前営業日終盤 99*31.75(‐0*00.25) =0.2539% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 5日 ロイター] 5日の米金融・債券市場で、長期債が続落。最近 の上昇を受けた利益確定の売りが継続した。 30年債US30YT=RRは1─17/32安、利回りは2.63%と、前日終盤の 2.56%から上昇した。同利回りは1日、さえない内容に終わった米雇用統計を受け、 過去最低の2.51%をつけた。 指標10年債US10YT=RRは13/32安、利回りは1.57%と、前日の1.52% から上昇した。1日は過去最低の1.44%に低下した。 ペイデン・ライジェルのジェームズ・サーニ氏は、年初から続いていた「リスクオン」 取引が第1・四半期以降「リスクオフ」取引に転じたことが、米債利回り低下につながり、 10年債利回りが前週、過去最低水準まで押し下げられたと指摘。「相場はこの動きのさ なかにある。しかし依然として、最適な10年債利回り水準は2%近辺と考える」と述べ た。 株価が上昇する一方、債券利回りは引き続き過去最低水準付近にとどまっているものの、 投資家は安全資産である米債を積極的に手放す動きには出ず、債券価格はほぼ大半の年限 で下げ渋った。 RBSセキュリティーズの米債戦略主任ウィリアム・オドーネル氏は「米債価格が下落 し利回りが上昇する局面では強い買い意欲が見込まれる。今後消化しなくてはならない多 くのイベントを控えていることから、10年債利回りが1.50─1.70%のレンジで 推移すると予想する」と述べた。 6日の欧州中央銀行(ECB)理事会、7日に行われるバーナンキ米連邦準備理事会 (FRB)議長の議会証言、17日のギリシャ再選挙、さらに19─20日の米連邦公開 市場委員会(FOMC)の結果が注目される。 投資家の間では、米経済成長への下振れリスクやFRBによる追加緩和実施の可能性に 関する手掛かりを得ようと、バーナンキ議長の議会証言がとりわけ注視されている。 7日に実施されるスペインの最大20億ユーロの中長期債入札も注目される。スペイン のモントロ財務相はこの日、現在の借り入れコストでは同国は実質的に金融市場から締め 出されていると指摘し、欧州連合(EU)はスペイン政府による国内銀行の資本増強を支 援すべきとの見解を示した。 前出のオドーネル氏は、これらイベントによって「10年債利回りは抑制される」との 見通しを示した。 この日発表された5月の米ISM非製造業総合指数は前月から改善し、予想を上回った ものの、相場への影響は長くは続かなかった。 Tボンド先物6月限3USM2は21/32安の151─7/32。 Tノート先物6月限3TYM2は6.50/32安の134─25.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 35.75 (-1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 33.75 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 33.50 (-1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 19.00 (-1.75) U.S. 30-year dollar swap spread -24.25 (-0.75)