〔表〕ＥＣＢ経済見通し（インフレ・ＧＤＰ）

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［フランクフルト ６日 ロイター］ ６日発表された欧州中央銀行（ＥＣＢ）スタッ フによる経済見通しは以下の通り。 （カッコ内は３月時点での見通し。単位は年平均％） 2012年 2013年 ＥＵ基準ＣＰＩ(HICP) 2.3-3.5 (2.1-2.7) 1.0-2.2 (0.9-2.3) 実質ＧＤＰ -0.5- +0.3 (-0.5- +0.3) 0.0-2.0 (0.0-2.2) 民間消費 -0.7- -0.1 (-0.7- +0.1) -0.4-1.4 (0.0-1.6) 政府消費 -0.7- +0.3 (-0.6- +0.2) -0.7- +0.7 (-0.1- +1.3) 総固定資本形成 -3.2- -1.0 (-2.6- +0.2) -0.8-+3.8 (-0.9- +3.7) 輸出(モノ･サービス) 1.2-5.0 (0.1-5.1) 1.1-8.9 (0.7-8.1) 輸入(モノ･サービス) -0.7- +2.9 (-1.1- +3.5) 0.9-7.9 (0.7-7.3) ＜予測の前提＞（５月１５日までの市場価格動向に基づく） ＊ＥＵＲＩＢＯＲ３カ月物金利<0#FEI:>平均は２０１２年が０．８％、１３年が０．７ ％。前回は１２年、１３年ともに０．９％。 ＊１０年物ユーロ圏政府債EU10YT=RR名目利回りは、１２年が４．２％、１３年は ４．５％。前回は１２年が４．６％、１３年は５．０％。 ＊為替レートは、ユーロ／ドルEUR=が、１２年、１３年ともに１．３０ドル。前回は １２年が１．３１ドル、１３年は１．３２ドル。ユーロの実効為替レートEUREER=ECBF は、１２年が４．４％下落、前回は４．０％下落。１３年は０．３％下落、前回は変わら ず。 ＊原油平均価格LCOc1は、１２年が１１４．６ドル、１３年は１０７．９ドル。前回 は１２年が１１５．１ドル、１３年は１１０．２ドル。 ＊非エネルギー商品価格の平均年間変化率（米ドル建て）は、１２年が８．０％下落、 １３年は１．６％上昇。前回は１２年が３．１％下落、１３年は３．８％上昇。
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