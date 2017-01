米金融・債券市場＝米国債が3日続落、政策緩和期待高まりリスク資産にシフト　　

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2021GMT) 105*11.00(‐2*01.50) =2.7373% 前営業日終盤 107*12.50(‐1*21.50) =2.6412% 10年債US10YT=RR (2021GMT) 100*25.50(‐0*26.50) =1.6626% 前営業日終盤 101*20.00(‐0*14.50) =1.5727% 5年債US5YT=RR (2021GMT) 99*15.25(‐0*07.50)=0.7322% 前営業日終盤 99*22.75(‐0*01.25)=0.6841% 2年債US2YT=RR (2021GMT) 99*31.00(‐0*00.75) =0.2658% 前営業日終盤 99*31.75( 0*00.00) =0.2539% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 6日 ロイター] 6日の米金融・債券市場では米国債が3日続落。 欧州中央銀行(ECB)と米連邦準備理事会(FRB)の政策緩和観測を背景に株価が上 昇し、安全資産とされる米国債への投資意欲が後退した。 世界的に株価、商品相場、ユーロが上昇した。ECBやFRBなど主要中銀が、減速し ている経済のてこ入れに動くとの期待が強まっている。欧州当局者も、スペインの銀行支 援に向けて対応を急いでいる。 指標米10年債US10YT=RRは23/32安、利回りが1.66%。前日は1.58% だった。 ECBはこの日の理事会で政策金利を1%に据え置いた。ドラギ総裁は理事会後の会見 で、ユーロ圏経済見通しは一段の下方リスクにさらされていると指摘した。また現在の商 品先物相場に基づけば、インフレ率は2013年初めには再び2%を下回る水準に低下す るとの見通しを示した。 また、米アトランタ地区連銀のロックハート総裁は、ぜい弱な米経済が失速するか、欧 州債務危機が金融への広範な衝撃をもたらす場合には、FRBは追加金融緩和を検討する 必要があるかもしれないとの考えを示した。 ドラギ総裁の発言は、ECBが近く行動を起こすとの期待に沿うものではなかったが、 市場はECBやFRBがいずれ追加緩和に動くとみていると、アナリストは指摘した。 Tボンド先物6月限3USM2は1―28/32安の149─11/32。 Tノート先物6月限3TYM2は19.50/32安の134─06/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 33.00 (-2.25) U.S. 3-year dollar swap spread 31.75 (-1.75) U.S. 5-year dollar swap spread 31.25 (-2.25) U.S. 10-year dollar swap spread 16.75 (-2.50) U.S. 30-year dollar swap spread -26.25 (-2.25)