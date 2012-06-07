米金融・債券市場＝米10年債が4営業日ぶり反発、ＦＲＢ議長の議会証言受け

Markets |
（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2105GMT） 105*07.00（‐0*05.00) =2.7432% 前営業日終盤 105*12.00（‐2*00.50) =2.7358% １０年債US10YT=RR （2105GMT） 100*31.00（＋0*05.00) =1.6439% 前営業日終盤 100*26.00（‐0*26.00) =1.6609% ５年債US5YT=RR （2105GMT） 99*18.25（＋0*03.00）=0.7130% 前営業日終盤 99*15.25（‐0*07.50）=0.7322% ２年債US2YT=RR （2105GMT) 99*30.75（‐0*00.25) =0.2698% 前営業日終盤 99*31.00（‐0*00.75) =0.2658% -------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ７日 ロイター］ ７日の米金融・債券市場では１０年債を含む一部 米国債が４営業日ぶりに反発。バーナンキ連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が議会証言で、 金融情勢が悪化した場合、ＦＲＢは景気を支える用意があると表明したものの、追加緩和 を近く実施する可能性については、手がかりをほとんど示さなかった。 指標１０年債US10YT=RRは０４／３２高の１００ ３０／３２。利回りは１．４ベー シスポイント（ｂｐ）低下し１．６５％。 ３０年債US30YT=RRは１１／３２安の１０５―０１／３２。利回りは１．６ｂｐ上昇 し２．７５％。 Ｔボンド先物６月限3USM2は０９／３２安の１４９─０２／３２。 Ｔノート先物６月限3TYM2は３．５０／３２高の１３４─９．５０／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 31.00 (-1.75) U.S. 3-year dollar swap spread 29.75 (-1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 30.75 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 18.25 (+1.75) U.S. 30-year dollar swap spread -24.25 (+2.50)
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
「人にやさしい経済」の条件
注目のキーワード
注目の商品
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文
トランプ相場でドル125円へ
ドル円は一時的に深押ししたとしても、米景気加速に沿って年末までに１２５円へ上伸するだろうとドイツ証券の田中泰輔氏は予想。 記事の全文