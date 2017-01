米金融・債券市場＝米10年債が4営業日ぶり反発、ＦＲＢ議長の議会証言受け

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 105*07.00(‐0*05.00) =2.7432% 前営業日終盤 105*12.00(‐2*00.50) =2.7358% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 100*31.00(+0*05.00) =1.6439% 前営業日終盤 100*26.00(‐0*26.00) =1.6609% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*18.25(+0*03.00)=0.7130% 前営業日終盤 99*15.25(‐0*07.50)=0.7322% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*30.75(‐0*00.25) =0.2698% 前営業日終盤 99*31.00(‐0*00.75) =0.2658% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 7日 ロイター] 7日の米金融・債券市場では10年債を含む一部 米国債が4営業日ぶりに反発。バーナンキ連邦準備理事会(FRB)議長が議会証言で、 金融情勢が悪化した場合、FRBは景気を支える用意があると表明したものの、追加緩和 を近く実施する可能性については、手がかりをほとんど示さなかった。 指標10年債US10YT=RRは04/32高の100 30/32。利回りは1.4ベー シスポイント(bp)低下し1.65%。 30年債US30YT=RRは11/32安の105―01/32。利回りは1.6bp上昇 し2.75%。 Tボンド先物6月限3USM2は09/32安の149─02/32。 Tノート先物6月限3TYM2は3.50/32高の134─9.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 31.00 (-1.75) U.S. 3-year dollar swap spread 29.75 (-1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 30.75 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 18.25 (+1.75) U.S. 30-year dollar swap spread -24.25 (+2.50)