UPDATE2: 米金融・債券市場＝米10年債が4営業日ぶり反発、ＦＲＢ議長の議会証言受け

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 105*07.00(‐0*05.00) =2.7432% 前営業日終盤 105*12.00(‐2*00.50) =2.7358% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 100*31.00(+0*05.00) =1.6439% 前営業日終盤 100*26.00(‐0*26.00) =1.6609% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*18.25(+0*03.00)=0.7130% 前営業日終盤 99*15.25(‐0*07.50)=0.7322% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*30.75(‐0*00.25) =0.2698% 前営業日終盤 99*31.00(‐0*00.75) =0.2658% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 7日 ロイター] 7日の米金融・債券市場では10年債を含む一部 米国債が4営業日ぶりに反発。バーナンキ連邦準備理事会(FRB)議長が議会証言で、 金融情勢が悪化した場合、FRBは景気を支える用意があると表明したものの、追加緩和 を近く実施する可能性については、手がかりをほとんど示さなかった。 指標10年債US10YT=RRは04/32高の100 30/32。利回りは1.4ベー シスポイント(bp)低下し1.65%。 30年債US30YT=RRは11/32安の105―01/32。利回りは1.6bp上昇 し2.75%。 バーナンキ議長はこの日、上下両院合同経済委員会で、欧州の債務危機と銀行問題が米 経済回復にもたらす「深刻なリスク」をFRBは注意深く監視していると発言。「金融の ひっ迫がエスカレートした場合に、必要に応じて米経済を守るための措置をとる用意をF RBは引き続き整えている」と述べたものの、早期に追加の刺激策を打ち出すことは示唆 しなかった。 アナリストから「議長は明らかに、追加の刺激策実施に含みを残した」(ラッセル・イ ンベストメンツの首席マーケット・ストラテジストのステファン・ウッド氏)との声が聞 かれたものの、一部トレーダーの間では、QE3(量的緩和第3弾)の早期実施について も、6月末に期限を迎えるツイストオペの延長についても明確な手がかりが示されなかっ たことで失望感が広がった。 FRB議長証言への失望感が30年債を圧迫。30年債は前週、FRBがQE3、ある いはツイストオペの延長を通じて長期債の買い入れを拡大するとの見方を一因に上昇して いた。 スペインの銀行支援策をめぐり目立った進展がみられないことや、17日のギリシャ再 選挙をめぐる懸念が続いていることが、米国債への需要をある程度後押しした。 トレーダーによると、30年物ドル金利スワップの売りが加速し、30年債を一段と押 し下げた。 米国債は、中国人民銀行(中央銀行)が予想外に政策金利を25ベーシスポイント(b p)引き下げたことを受けて全般的に売られたが、30年債以外の米国債はその後、値を 戻した。フィッチ・レーティングスが、スペインの国債格付けを3段階引き下げ「BBB」 としたことも、相場回復に寄与した。 米財務省は7日、12─14日に、総額660億ドルの3年、10年(リオープン=銘 柄統合)、30年(リオープン)債の入札を実施すると発表した。 アナリストの間では、入札に備える動きにより、利回りは再び上昇する可能性があると の見方が出ている。入札前に、欧州当局者が債務危機解決策を打ち出したり、FRBが追 加緩和に向けた明確な動きを見せたりすれば、なおさら利回りは上昇すると予想されてい る。 モルガン・スタンレー・スミスバー二ーの首席債券ストラテジスト、ケビン・フラナガ ン氏は、こういった要因が顕在化すれば「10年債利回りは簡単に上昇し、1.75―2 %レンジになる可能性がある」との見方を示した。 Tボンド先物6月限3USM2は09/32安の149─02/32。 Tノート先物6月限3TYM2は3.50/32高の134─9.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 31.00 (-1.75) U.S. 3-year dollar swap spread 29.75 (-1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 30.75 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 18.25 (+1.75) U.S. 30-year dollar swap spread -24.25 (+2.50)