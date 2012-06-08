UPDATE1: 4月の米卸売在庫は0.6％増加、耐久財が約1年ぶりの大幅増

［ワシントン ８日 ロイター］ 米商務省が発表した４月の卸売在庫は前月比０．６ ％増加し、市場予想の０．４％増を上回った。 在庫額は４８３５億ドルで過去最高となった。 自動車やコンピュータ機器、機械といった耐久財の在庫が１．１％増加し、２０１１年 ５月以来の高い伸びを示した。 卸売売上高は１．１％増と事前予想の０．３％増を大幅に上回った。このうち石油は ４．８％増と１年ぶりの大幅な増加、 自動車は３．８％増と昨年１２月以来の増加率と なった。 ＊統計の詳細は以下のとおり。 （季節調整後） 増減（％） 4月 3月 3月前回 前年4月比 在庫合計 0.6 0.3 0.3 8.2 耐久財 1.1 1.0 1.0 11.4 自動車 1.7 1.0 0.4 22.1 業務用機器 1.4 1.5 1.1 5.3 コンピュータ機器 0.8 1.0 0.9 3.1 機械 2.4 1.9 1.6 17.7 非耐久財 -0.1 -0.6 -0.6 4.0 石油 2.0 -4.9 -5.9 6.3 売上合計 1.1 0.4 0.5 6.8 耐久財 0.1 -0.9 -0.6 8.1 自動車 3.8 -0.8 -1.7 26.6 業務用機器 0.6 0.2 0.3 3.8 コンピュータ機器 0.5 -0.8 -0.4 -0.7 機械 -1.0 0.8 1.7 12.2 非耐久財 1.9 1.5 1.5 5.9 石油 4.8 3.1 2.7 8.6 （１０億ドル） 4月 3月 3月前回 前年4月 在庫合計 483.50 480.50 480.44 446.70 耐久財 284.35 281.12 280.96 255.17 自動車 45.38 44.62 44.38 37.16 非耐久財 199.16 199.38 199.47 191.53 売上合計 415.02 410.56 411.09 388.42 耐久財 184.22 183.96 184.50 170.45 自動車 33.40 32.17 31.87 26.38 非耐久財 230.79 226.60 226.59 217.98 4月 3月 3月前回 前年4月 対売上高在庫比率 1.17 1.17 1.17 1.15 エコノミスト予想（ロイター調査） 卸売在庫 +0.4 pct