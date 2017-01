米金融・債券市場＝上昇削る展開、スペイン支援観測で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 105*07.00( 0*00.00) =2.7432% 前営業日終盤 105*07.00(‐0*05.00) =2.7432% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 101*02.50(+0*03.50) =1.6319% 前営業日終盤 100*31.00(+0*05.00) =1.6439% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*18.50(+0*00.25)=0.7115% 前営業日終盤 99*18.25(+0*03.00)=0.7130% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*30.75( 0*00.00) =0.2699% 前営業日終盤 99*30.75(‐0*00.25) =0.2698% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 8日 ロイター] 8日の米金融・債券市場では米国債価格が上げ幅 を縮小する展開となった。スペインが週末にも銀行救済のための支援を要請するとの見方 からユーロ圏をめぐる懸念が和らぎ、安全資産の米国債に対する需要が後退した。 格付け会社フィッチが前日遅く、スペインの格付けを引き下げたことを受けて、その後 の海外市場では米国債に買いが集まっていたが、米取引時間に入ると同国の救済をめぐる 観測が高まり需要が鈍った。 指標10年債US10YT=RRの利回りは1.64%で横ばい。一時1.56%まで低下し た。 30年債US30YT=RRは15/32安、利回りは2.76%と前日終盤の2.65%か ら上昇した。 2年物スワップスプレッドUSD2YTS=TWEBは0.75ベーシスポイント(bp)縮小し 30.75bpと約1カ月ぶりの低水準となった。 ただスペインに対する支援の条件をめぐって、銀行債の保有者が大きな負担を強いられ るか不透明で、投資家の間では警戒感が強い。またユーロ圏で新たな危機が生じるとの懸 念もあり、米国債利回りは過去最低水準付近にとどまるとみられている。 クラバート・インベストメント・マネジメントのバイスプレジデント兼ポートフォリオ マネジャーのマシュー・ダッチ氏は「スペインは銀行支援を要請するだろう。だが将来を 見据えた計画がなければ危機波及に対する懸念が高まり、(安全資産として)米国債を買 う動きが強まる」と述べた。 市場関係者は19─20日の米連邦公開市場委員会(FOMC)に焦点を当てている。 バーナンキ連邦準備理事会(FRB)議長が量的緩和第3弾(QE3)の実施を示唆する か注目が集まっている。 来週は米財務省が12日に320億ドルの3年債、13日に210億ドルの10年債 (リオープン=銘柄統合)、14日に130億ドルの30年債(リオープン)の入札をそ れぞれ実施する。 Tボンド先物6月限3USM2は05/32高の149─07/32。 Tノート先物6月限3TYM2は01.50/32高の134─11/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 30.25 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 28.50 (-1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 30.25 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 19.00 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -22.75 (+1.75)