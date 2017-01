UPDATE2: 米金融・債券市場＝概ね下落、ＦＯＭＣ控え長期債は追加緩和期待で上昇　

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 106*31.00(+0*22.50) =2.6606% 前営業日終盤 106*08.50(+0*31.50) =2.6935% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 101*19.50(+0*03.50) =1.5738% 前営業日終盤 101*16.00(+0*16.50) =1.5857% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*23.50(‐0*00.75)=0.6797% 前営業日終盤 99*24.25(+0*10.25)=0.6748% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*29.75(‐0*00.75) =0.2862% 前営業日終盤 99*30.50(+0*01.50) =0.2741% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 18日 ロイター] 18日の米金融・債券市場では、薄商いで不安 定な値動きとなるなか、米長期国債が上昇。その他の米国債は下落した。17日のギリシ ャ再選挙の結果はさほど材料視されず、連邦準備理事会(FRB)の追加緩和実施に関す る手がかりを求めて、20日の連邦公開市場委員会(FOMC)声明を待つ状態となって いる。 相場は、オーバーナイトで下落。ギリシャ再選挙で緊縮財政支持派が勝利したことを受 けて下落した独連邦債に追随した。ただ、その後、根強い債務危機への懸念を背景に、ス ペイン国債10年物利回りES10YT=TWEBが再び7%台に乗せたことから、株式などリス ク資産が下落に転じる一方、安全資産とされる米国債に買いが戻った。 国債の追加買い入れが決定された場合、最も恩恵を受けるとみられる30年債は上昇し た。 30年債US30YT=RRはプラス圏とマイナス圏を行き来した後、終盤までに10/32 高、利回りは2.67%となった。 指標10年債US10YT=RRは3/32安、利回りが1.58%。ギリシャ再選挙の結果 を受けて一時1.65%まで上昇した。 大半の中期債は、株価が辛うじてプラス圏にとどまるなか、中盤までに下げに転じた。 トレーダーの間では、この相場展開に明確な手がかりはないとの声が聞かれた。主要株価 指数はこの日、S&P総合500種とナスダックが反発して引ける一方、ダウは反落して 終了した。 19日から2日間の日程で開催されるFOMCを前に、投資家の多くが新たなポジショ ンをとることに消極的になるなか、流動性が抑えられ、値動きが誇張されたとみられる。 FTNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は「中銀が、中期債を 売却し長期債を買っているとの報道があった」と指摘した。 投資家は、19日発表されるG20カ国・地域(G20)首脳会合声明、20日に発表 されるFOMC声明に注目している。 投資家はFOMC声明で、景気てこ入れに向けた追加国債買い入れが明らかになるので はないかと期待している。 ストーン&マッカシー・リサーチ・アソシエーツのマーケット・アナリスト、ジョン・ カナバン氏は「FRB当局者の一部発言、経済指標、欧州情勢に関連したリスクを踏まえ ると、FRBが、短期債を売却し長期債を買い入れることでポートフォリオの平均償還期 間を長期化する『ツイストオペ』を延長する可能性はかなりあると思う」と話した。 ツイストオペは今月末で期限を迎える。 ソシエテ・ジェネラルの米金利戦略部門責任者、フィデリオ・タタ氏は、FRBは、新 たな買い入れ策で出来る限り柔軟性を維持しようとするだろうと指摘。モーゲージ担保証 券(MBS)を含む幅広い資産が対象になる、あるいは、3カ月程度の短期プログラムに なるといったことが考えられると話した。 Tボンド先物6月限3USM2は変わらずの150─7/32。 Tノート先物6月限3TYM2は2.50/32安の134─17/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.50 (-1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 23.50 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 27.00 ( unch) U.S. 10-year dollar swap spread 15.50 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -26.75 (+0.50)