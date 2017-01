米金融・債券市場＝下落、株価上昇で安全資産買いが後退

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 105*13.00(‐1*18.00) =2.7341% 前営業日終盤 106*31.00(+0*22.50) =2.6606% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 101*06.00(‐0*13.50) =1.6197% 前営業日終盤 101*19.50(+0*03.50) =1.5738% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*19.75(‐0*03.75)=0.7039% 前営業日終盤 99*23.50(‐0*00.75)=0.6797% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*29.50(‐0*00.25) =0.2903% 前営業日終盤 99*29.75(‐0*00.75) =0.2862% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 19日 ロイター] 19日の米金融・債券市場では国債価格が下落。 株価が上昇し、安全資産とされる米国債への買いが後退した。 19日から始まった米連邦公開市場委員会(FOMC)は、20日に声明を発表する。 景気てこ入れに向けた追加刺激策を打ち出す可能性があり、国債の追加買い入れに踏み切 るとの観測も出ている。一部投資家の間では、FOMC声明の発表後に相場が予想外の展 開になる可能性もあるとの見方から、利益を確定する動きが見られた。 指標米10年債US10YT=RRは13/32安、利回りは1.62%。前日終盤は 1.57%だった。 米株式市場では主要3指数がそろって上昇して引けた。 この日スペインが実施した短期債入札は、利回りが上昇したものの、調達目標が上限に 達し、依然として同国は市場から資金を調達できることが示された。これを受けて、同国 債利回りが低下する一方、独連邦債利回りは上昇した。 Tボンド先物6月限3USM2は21/32安の149─18/32。 Tノート先物6月限3TYM2は06/32安の134─11/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.00 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 23.00 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 26.50 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 15.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -25.75 (+1.25)