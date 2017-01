米金融・債券市場＝総じて下落、ＦＲＢのツイストオペ延長で30年債は上昇

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2018GMT) 105*19.00(+0*06.00) =2.7252% 前営業日終盤 105*13.00(‐1*18.00) =2.7341% 10年債US10YT=RR (2018GMT) 100*28.50(‐0*09.50) =1.6520% 前営業日終盤 101*06.00(‐0*13.50) =1.6197% 5年債US5YT=RR (2018GMT) 99*11.75(‐0*08.00)=0.7557% 前営業日終盤 99*19.75(‐0*03.75)=0.7039% 2年債US2YT=RR (2018GMT) 99*28.00(‐0*01.50) =0.3146% 前営業日終盤 99*29.50(‐0*00.25) =0.2903% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 20日 ロイター] 20日の米金融・債券市場では、30年債を除 く国債価格が小幅下落した。連邦準備理事会(FRB)が、今月末が期限となっていた「 ツイストオペ」を年末まで延長し、長期債をさらに買い入れる方針を示したことを受け、 30年債は上昇した。 FRBは、この日発表した連邦公開市場委員会(FOMC)声明で、保有証券の平均残 存期間長期化プログラム、「ツイストオペ」を年末まで延長し、経済回復支援に向け金融 緩和策を継続する方針を表明。長期債を2670億ドル買い入れることを明らかにした。 これを受けて30年債が上昇する一方、それ以外の国債は下落。長期債と中期債の利回 り格差が縮小した。 30年債US30YT=RRは11/32高。利回りは2.72%。前日の2.74%から低 下した。 指標10年債US10YT=RRは05/32安。利回りは1.64%。前日は1.63%だ った。 Tボンド先物6月限3USM2は07/32安の149─11/32。 Tノート先物6月限3TYM2は09/32安の134─02/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.25 (-1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 21.50 (-1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 25.50 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 15.00 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -25.00 (+1.25)