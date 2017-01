UPDATE1: 米金融・債券市場＝上昇、弱い米指標で国債の需要膨らむ　　

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 106*12.50(+0*26.00) =2.6876% 前営業日終盤 105*18.50(+0*05.50) =2.7259% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 101*06.00(+0*09.00) =1.6196% 前営業日終盤 100*29.00(‐0*09.00) =1.6503% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*16.25(+0*03.75)=0.7266% 前営業日終盤 99*12.50(‐0*07.25)=0.7508% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*28.75(+0*00.75) =0.3025% 前営業日終盤 99*28.00(‐0*01.50) =0.3146% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 21日 ロイター] 21日の米金融・債券市場では、国債価格が上 昇。米経済指標が景気減速を示す内容となり、国債への需要が膨らんだ。 この日の米経済指標は、6月のフィラデルフィア連銀業況指数が10カ月ぶり低水準と なったほか、6月の製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値が11カ月ぶり低水準と なった。また、新規失業保険申請件数は前週比ほぼ横ばい、4週間移動平均ベースでは昨 年12月初旬以来の高水準となり、雇用市場が厳しい状況にあることを示唆した。 米連邦公開市場委員会(FOMC)が前日の声明で、一段の措置を適切に講じる用意が あると表明したことから、これら指標を受けて連邦準備理事会(FRB)が量的緩和第3 弾(QE3)を実施し、国債買い入れを拡大するとの観測が高まった。 指標10年債US10YT=RRは16/32高、利回りは1.60%。前日終盤時点では 1.65%だった。 30年債US30YT=RRは1―10/32高。利回りは2.66%。前日は2.73%だ った。 FRBはこの日、「ツイストオペ」の一環で2018年6月30日から2019年8月 15日までに償還を迎える国債47億8100万ドルを買い入れた。 チャールズ・シュワブ・インベストメント・マネジメント債券部門の最高投資責任者 (CIO)、ブレット・ワンダー氏は「FOMCの『ツイストオペ』延長が、賛成11人 反対1人で決定されたことは、FRBが今後さらなる行動をとる可能性が非常に高いこと を意味している」との見方を示し、FRBの経済見通しで、国内総生産(GDP)伸び率 とインフレ予想が下方修正され、失業率予想が上方修正されたことも、この見方を裏付け ていると話した。 FRBは2012年のGDP伸び率予想を4月時点の2.4―2.9%から1.9― 2.4%に引き下げた。 この日は利回りが低下したものの、最近の取引レンジ内で推移した。 ディシジョン・エコノミクスのシニアエコノミスト兼マネージング・ディレクター、キ ャリー・リーヘイ氏は「利回りは、最近のレンジの中間点をやや上回る水準になっている。 10年債利回りは約1.60%だが、今後上昇するか低下するかは経済指標の内容次第」 と述べ、市場は現在の動向を非常に慎重に見守っていると話した。 米財務省は、来週26日に350億ドルの2年債、27日に350億ドルの5年債、 28日に290億ドルの7年債入札を、それぞれ実施すると発表した。 Tボンド先物9月限3USU2は20/32高の149─07/32。 Tノート先物9月限3TYU2は05/32高の133─11.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.00 (+2.50) U.S. 3-year dollar swap spread 24.00 (+2.25) U.S. 5-year dollar swap spread 27.25 (+2.25) U.S. 10-year dollar swap spread 15.75 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -24.00 (+1.25)