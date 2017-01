米金融・債券市場＝下落、入札やＥＵ首脳会議控え持ち高減らす動き

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 104*27.00(‐1*17.50) =2.7608% 前営業日終盤 106*12.50(+0*26.00) =2.6876% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 100*21.50(‐0*16.50) =1.6759% 前営業日終盤 101*06.00(+0*09.00) =1.6196% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*12.00(‐0*04.25)=0.7543% 前営業日終盤 99*16.25(+0*03.75)=0.7266% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*28.75( 0*00.00) =0.3028% 前営業日終盤 99*28.75(+0*00.75) =0.3025% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 22日 ロイター] 22日の米金融・債券市場では、国債価格が下 落した。来週は990億ドル規模の米国債入札が行われ、欧州連合(EU)首脳会議も控 えていることから持ち高を減らす動きが広がった。 株価が反発したことやスペイン国債の利回りが低下したことも弱材料となった。ただ米 国債利回りは歴史的な低水準から大きく離れていない。 30年債への売りが目立ったが、市場関係者によると第2・四半期末を控えてディーラ ーがバランスシートを縮小している。このため一段と下落する可能性があるという。 グッゲンハイム・パートナーズで米国債取引を担当するジェーソン・ローガン氏は「第 2・四半期末を前に持ち高を減らしバランスシートを縮小することを迫られた場合に、デ ィーラーが入札にどう対応するかが懸念材料だ」と述べた。 財務省は26日に350億ドルの2年債US2YTWI=TWEB、27日に350億ドルの5年 債US5YTWI=TWEB、28日に290億ドルの7年債US7TWI=TWEBの入札を実施する。 指標10年債US10YT=RRは13/32安の100─24/32、利回りは1.67% と、前日終盤時点から約5ベーシスポイント(bp)上昇した。 30年債US30YT=RRは1ポイント以上下落し、利回りは2.75%と前日終盤から 6bp程度上昇した。 2年債US2YT=RR利回りは小幅上昇し0.31%となった。 来週は入札のほかに28日から2日間の日程で行われるEU首脳会議に注目が集まって いる。債務危機を克服するために財政・政治統合の強化に向けた取り組みが見られるかが 焦点となる。 ウェルズ・ファーゴ・ファンド・マネジメントの首席国債ストラテジスト、ジム・コッ チマン氏は「欧州首脳は実体のある対応を打ち出す必要がある。それができないとユーロ が売られ、周辺国の国債利回りが上昇し、米国債が買われることになるだろう」との見方 を示した。 Tボンド先物9月限3USU2は1─04/32安の148─03/32。 Tノート先物9月限3TYU2は11.50/32安の133。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.25 (-2.50) U.S. 3-year dollar swap spread 22.50 (-1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 25.25 (-2.00) U.S. 10-year dollar swap spread 13.00 (-2.75) U.S. 30-year dollar swap spread -26.75 (-2.50)