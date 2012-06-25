〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.095％、6カ月物は0.150％＝財務省

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［ワシントン ２５日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務 省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.095％ 平均落札金利 0.085％ 最低落札金利 0.065％ 利付き債券相当利回り 0.096％ 落札価格 99.975986 最高利回り落札比率 22.64％ カバー（応札倍率） 4.50倍 （単位：ドル） 落札総額 30,000,191,300 応札総額 134,935,271,300 競争入札 28,496,018,000 非競争入札 812,273,300 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年6月28日 償還日 2012年9月27日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.150％ 平均落札金利 0.140％ 最低落札金利 0.120％ 利付き債券相当利回り 0.152％ 落札価格 99.924167 最高利回り落札比率 79.07％ カバー（応札倍率） 4.75倍 （単位：ドル） 落札総額 27,000,041,400 応札総額 128,264,898,900 競争入札 25,498,032,500 非競争入札 596,308,900 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年 6月28日 償還日 2012年12月27日
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