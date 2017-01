米金融・債券市場＝上昇、ＥＵ首脳会議への期待後退で安全資産に買い

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2023GMT) 106*18.00(+1*23.00) =2.6794% 前営業日終盤 104*27.00(‐1*17.50) =2.7608% 10年債US10YT=RR (2023GMT) 101*10.00(+0*20.50) =1.6058% 前営業日終盤 100*21.50(‐0*16.50) =1.6759% 5年債US5YT=RR (2023GMT) 99*19.00(+0*07.00)=0.7090% 前営業日終盤 99*12.00(‐0*04.25)=0.7543% 2年債US2YT=RR (2023GMT) 99*29.00(+0*00.25) =0.2988% 前営業日終盤 99*28.75( 0*00.00) =0.3028% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 25日 ロイター] 25日の米金融・債券市場では、国債価格が上 昇した。28─29日の欧州連合(EU)首脳会議では債務危機対策で大きな進展は見ら れないとの観測から、安全資産としての米国債に買いが入った。 アクション・エコノミクスのグローバル債券分析担当マネジングディレクター、キム・ ルパート氏は、「EU首脳会議で何らかの勢いが示されるとの確信はなく、市場は何かが 打ち出されるとの確信を得られていない」とし、「このため、この日の取引はリスクオフ の流れが主流となった」と述べた。 終盤の取引で、10年債US10YT=TWEBは19/32高で推移。利回りは1.61%と、 前営業日の1.68%から低下した。 ジョン・ハンコック・アセット・マネジメントのマネジングディレクター、ジェフェリ ー・ギブン氏は「今週のEU首脳会議では何も実質的な成果は得られないとするさまざま な発言が相次いでいるため、市場ではリスク選好度が低下し、安全とされる資産に資金が 流れている」としている。 Tボンド先物9月限3USU2は1─06/32高の149─09/32。 Tノート先物9月限3TYU2は18/32高の133─18/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.25 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 22.75 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 25.50 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 13.50 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -26.25 (+0.50)