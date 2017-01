UPDATE1: 米金融・債券市場＝上昇、ＥＵ首脳会議への期待後退で安全資産に買い

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 106*20.00(+1*25.00) =2.6765% 前営業日終盤 104*27.00(‐1*17.50) =2.7608% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 101*10.50(+0*21.00) =1.6041% 前営業日終盤 100*21.50(‐0*16.50) =1.6759% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*19.25(+0*07.25)=0.7074% 前営業日終盤 99*12.00(‐0*04.25)=0.7543% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*29.00(+0*00.25) =0.2988% 前営業日終盤 99*28.75( 0*00.00) =0.3028% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 25日 ロイター] 25日の米金融・債券市場では、国債価格が上 昇した。28─29日の欧州連合(EU)首脳会議では債務危機対策で大きな進展は見ら れないとの観測から、安全資産としての米国債に買いが入った。 アクション・エコノミクスのグローバル債券分析担当マネジングディレクター、キム・ ルパート氏は、「EU首脳会議で何らかの勢いが示されるとの確信はなく、市場は何かが 打ち出されるとの確信を得られていない」とし、「このため、この日の取引はリスクオフ の流れが主流となった」と述べた。 終盤の取引で、10年債US10YT=TWEBは19/32高で推移。利回りは1.61%と、 前営業日の1.68%から低下した。 ジョン・ハンコック・アセット・マネジメントのマネジングディレクター、ジェフェリ ー・ギブン氏は、「今週のEU首脳会議では何も実質的な成果は得られないとするさまざ まな発言が相次いでいるため、市場ではリスク選好度が低下し、安全とされる資産に資金 が流れている」としている。 欧州債務危機対策をめぐっては、前週22日に独仏伊スペインの4カ国首脳がローマで 会談を行った際、EUの域内総生産(GDP)の約1%に相当する1300億ユーロ規模 の成長支援策の導入では一致したものの、ユーロ圏共同債の導入についてはドイツの抵抗 が根強く話し合いが平行線に終わるなど、まちまちの様相を呈している。 またスペインは25日、EUに対し銀行支援を正式に要請している。 この日に発表された米経済指標では、5月の新築1戸建て住宅販売(季節調整済み)が 前月比7.6%増の年率36万9000戸と、2010年4月以来約2年ぶりの高水準と なったものの、債券市場に大きな影響は出なかった。 市場に大きな影響がなかったことについて、前出のジョン・ハンコックのギブン氏は、 「欧州情勢をめぐる懸念が、その他の懸念事項を上回っていることが浮き彫りになった」 としている。 米連邦準備理事会(FRB)は前週の連邦公開市場委員会(FOMC)で、今月末が期 限となっていた、米国債ポートフォリオの短期債を減らして長期債を増やす「オペレーシ ョン・ツイスト」の期限を年末まで延長することを決定。 FRBはこの日はツイストオペの一貫として、2014年3月から2014年10月ま でに償還を迎える短期国債83億6600万ドルを売却している。 市場では、今週財務省が実施する総額990億ドルの国債入札が注目されている。財務 省は、26日に350億ドルの2年債US2YTWI=TWEB、27日に350億ドルの5年債 US5YTWI=TWEB、28日に290億ドルの7年債US7YTWI=TWEBの入札を実施する。 また、米最高裁判所が、2010年に成立した医療保険制度改革法(通称オバマケア) をめぐる判断を28日に発表することを明らかにしたことも、市場で注目を集めている。 ジョン・ハンコックのギブン氏は「28日の発表に市場がどのように反応するのか、興 味深く見守っている」と述べた。 Tボンド先物9月限3USU2は1─06/32高の149─09/32。 Tノート先物9月限3TYU2は18/32高の133─18/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.25 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 22.75 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 25.50 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 13.50 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -26.25 (+0.50)