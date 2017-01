米金融・債券市場＝一連の入札控え下落、欧州不安が下支え

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2019GMT) 106*03.00(‐0*17.00) =2.7014% 前営業日終盤 106*20.00(+1*25.00) =2.6765% 10年債US10YT=RR (2019GMT) 101*02.50(‐0*08.00) =1.6314% 前営業日終盤 101*10.50(+0*21.00) =1.6041% 5年債US5YT=RR (2019GMT) 99*16.25(‐0*03.00)=0.7269% 前営業日終盤 99*19.25(+0*07.25)=0.7074% 2年債US2YT=RR (2019GMT) 99*28.25(‐0*00.75) =0.3111% 前営業日終盤 99*29.00(+0*00.25) =0.2988% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 26日 ロイター] 26日の米金融・債券市場では、債券価格が下 落した。総額990億ドルの入札を週内に控え、価格を押し下げようとする動きが出た。 ただ欧州情勢をにらんだ展開が続いており、質への逃避買いが下値を支えた。 この日は、キプロス国債をリファイナンスオペの適格担保から除外するとの欧州中央銀 行(ECB)の発表に加え、スペインの短期証券(Tビル)入札で、利回りが3倍近くに 跳ね上がったことが材料視された。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは11/32安。利回りは1.64%と、 前日の1.61%から上昇した。 30年債US30YT=RRは22/32安。利回りは2.68%から2.71%に上昇した。 Tボンド先物9月限3USU2は12/32安の148─29/32。 Tノート先物9月限3TYU2は04/32安の133─14/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 22.75 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 22.00 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 24.75 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 13.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -26.00 (unch)