米金融・債券市場＝ほぼ横ばい、5年債入札が低調となるなか欧州懸念で安全買い

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2025GMT) 106*06.00(+0*02.00) =2.6970% 前営業日終盤 106*04.00(‐0*16.00) =2.7000% 10年債US10YT=RR (2025GMT) 101*04.50(+0*01.00) =1.6245% 前営業日終盤 101*03.50(‐0*07.00) =1.6280% 5年債US5YT=RR (2025GMT) 99*17.25(+0*00.75)=0.7204% 前営業日終盤 99*16.50(‐0*02.75)=0.7253% 2年債US2YT=RR (2025GMT) 99*28.00( NA ) =0.3129% 前営業日終盤 99*28.25(‐0*00.75) =0.3111% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 27日 ロイター] 27日の米金融・債券市場では、5年債入札結 果が思わしくなかったものの、欧州債務危機への懸念から安全資産としての米国債に買い が入り、国債価格は前日比ほぼ横ばいで推移した。 28─29日に開催される欧州連合(EU)首脳会議で、債務危機に直ちに効果がある 対策が打ち出されるとの観測は後退している。 また、米財務省がこの日に実施した350億ドルの5年債入札では応札倍率が2.61 倍と、2011年6月以来の低水準となった。 野村証券インターナショナルの米金利戦略部門を率いるジョージ・ゴンカルベス氏は、 「EU首脳会議を控え、どちらの方向にも見方を傾けたくないとする市場参加者が増えた ことで、5年債入札は全般的に思わしくなかった」と述べた。 終盤の取引で10年債US10YT=RRは1/32高、利回りは前日からほぼ横ばいの 1.63%で推移した。 Tボンド先物9月限3USU2は5/32高の149─02/32。 Tノート先物9月限3TYU2は3.5/32高の133─17.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.25 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 22.25 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 25.25 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 13.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -25.75 (+0.25)