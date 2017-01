UPDATE1: 米金融・債券市場＝ほぼ横ばい、5年債入札が低調となるなか欧州懸念で安全買い

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 106*08.50(+0*04.50) =2.6933% 前営業日終盤 106*04.00(‐0*16.00) =2.7000% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 101*05.50(+0*02.00) =1.6211% 前営業日終盤 101*03.50(‐0*07.00) =1.6280% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*17.75(+0*01.25)=0.7172% 前営業日終盤 99*16.50(‐0*02.75)=0.7253% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*28.25( NA ) =0.3090% 前営業日終盤 99*28.25(‐0*00.75) =0.3111% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 27日 ロイター] 27日の米金融・債券市場では、5年債入札結 果が思わしくなかったものの、欧州債務危機への懸念から安全資産としての米国債に買い が入り、国債価格は前日比ほぼ横ばいで推移した。 28─29日に開催される欧州連合(EU)首脳会議で、債務危機に直ちに効果がある 対策が打ち出されるとの観測は後退している。 また、米財務省がこの日に実施した350億ドルの5年債入札では応札倍率が2.61 倍と、2011年6月以来の低水準となった。入札結果を受け、国債価格は一時低下した ものの、その後再び上向いた。 野村証券インターナショナルの米金利戦略部門を率いるジョージ・ゴンカルベス氏は、 「EU首脳会議を控え、どちらの方向にも見方を傾けたくないとする市場参加者が増えた ことで、5年債入札は全般的に思わしくなかった」と述べた。 財務省は26日に350億ドルの2年債入札を実施。28日には290億ドルの7年債 入札を実施する。 終盤の取引で10年債US10YT=RRは1/32高、利回りは前日からほぼ横ばいの 1.63%で推移した。 この水準は6月上旬からのレンジのほぼ中ほどにあたる。CRTキャピタルの国債戦略 部門を率いるデビッド・アダー氏は「レンジは狭まっている。重要な問題が未解決となっ ているため、向こう数カ月は現在のような状態が続くとみている」と述べた。 EU首脳会議で債務危機に対する打開策が打ち出されるとの期待は、ドイツのメルケル 首相が前日、欧州の債務共有化に反対する姿勢をあらためて示したことで後退。 ウィルミントン・ブロード・マーケット・ボンド・ファンドのポートフォリオ・マネジ ャーのウィルマー・スティス氏は、「欧州が依然として大きな問題となっている」と述べ た。 前出のCRTのアダー氏は、米国債相場は米連邦準備理事会(FRB)関係者の発言、 米最高裁判所が28日に予定している医療保険制度改革法が合憲かどうかに関する判決、 EU首脳会議などに左右される可能性があるとしながらも、米国債価格にはすでに軟調な 米経済指標が反映されているため、「横ばい相場」が当面継続する公算が大きいとしてい る。 米商務省がこの日発表した5月の耐久財新規受注は、前月比1.1%増となり、予想の 0.4%増を大きく上回った。ただ、債券市場に大きな影響はなかった。 スティス氏は「欧州問題に加え、米国が抱える『財政の崖』問題などから、当面は低金 利状況が続くとみられる」との予想を示した。 Tボンド先物9月限3USU2は5/32高の149─2/32。 Tノート先物9月限3TYU2は3.5/32高の133─17.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.25 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 22.25 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 25.25 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 13.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -25.75 (+0.25)