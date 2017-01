米金融・債券市場＝上昇、欧州不安で逃避買い継続

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2007GMT) 106*15.50(+0*07.00) =2.6830% 前営業日終盤 106*08.50(+0*04.50) =2.6933% 10年債US10YT=RR (2007GMT) 101*15.00(+0*09.50) =1.5887% 前営業日終盤 101*05.50(+0*02.00) =1.6211% 5年債US5YT=RR (2007GMT) 100*08.50( N/A )=0.6958% 前営業日終盤 99*17.75(+0*01.25)=0.7172% 2年債US2YT=RR (2007GMT) 99*28.25( 0 ) =0.3090% 前営業日終盤 99*28.25( N/A ) =0.3090% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 28日 ロイター] 28日の米金融・債券市場では、債券価格が上 昇。同日首脳会議を開催した欧州連合(EU)諸国は、なおユーロ圏債務危機対策をめぐ って意見が対立しており、安全資産とされる米国債に資金が流入した。 イタリア、スペインの借り入れコスト押し下げに向け、欧州の財務省当局者は緊急対策 の策定に取り組んでいるが、首脳会議ではユーロの将来をめぐる懸念を払しょくするほど 強力な措置が打ち出されることはないとの悲観的な見方が出ている。 ただ相場は、7年債入札がややさえない結果となったことを受けて上げ幅を削る場面も あった。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは9/32高。利回りは1.59%と、 前日の1.62%から低下した。 Tボンド先物9月限3USU2は25/32高の149─27/32。 Tノート先物9月限3TYU2は12/32高の133─29.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.00 (+1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 22.75 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 25.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 13.75 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -25.00 (+0.75)