UPDATE1: 米金融・債券市場＝上昇、欧州不安で逃避買い継続

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 106*16.50(+0*08.00) =2.6815% 前営業日終盤 106*08.50(+0*04.50) =2.6933% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 101*16.50(+0*11.00) =1.5836% 前営業日終盤 101*05.50(+0*02.00) =1.6211% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*08.75( N/A )=0.6942% 前営業日終盤 99*17.75(+0*01.25)=0.7172% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*28.25( 0 ) =0.3090% 前営業日終盤 99*28.25( N/A ) =0.3090% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 28日 ロイター] 28日の米金融・債券市場では、債券価格が上 昇。同日首脳会議を開催した欧州連合(EU)諸国は、なおユーロ圏債務危機対策をめぐ って意見が対立しており、安全資産とされる米国債に資金が流入した。 イタリア、スペインの借り入れコスト押し下げに向け、欧州の財務省当局者は緊急対策 の策定に取り組んでいるが、首脳会議ではユーロの将来をめぐる懸念を払しょくするほど 強力な措置が打ち出されることはないとの悲観的な見方が出ている。 スペイン、イタリアは市場の圧力軽減に向け早急に対策を講じる必要があると主張して いるが、ドイツはユーロ圏諸国が近く共同債を発行する可能性を否定。債務管理の共有化 は「真の財政同盟に向けたプロセスの終着点で初めて」協議することが可能との立場をあ らためて示した。 統一の銀行預金保証制度や常設の金融安全網である欧州安定メカニズム(ESM)の権 限強化などに関しても、成果を期待する声は少ない。 ディシジョン・エコノミクスのエコノミスト兼マネジングディレクター、キャリー・リ ーヒー氏は「欧州情勢が相場を支援している」とし、「ドイツは依然として協力を渋って おり、安全資産への需要を押し上げている」と述べた。 米財務省はこの日、26日の350億ドルの2年債、27日の350億ドルの5年債に 続き、290億ドルの7年債入札を実施した。だが2・5年債と同様に需要はさえず、相 場は上げ幅を削る場面もあった。 とはいえ、欧州不安で債券高・株安の流れは変わらなかった。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは9/32高。利回りは1.59%と、 前日の1.62%から低下した。 30年債US30YT=RRは9/32高。利回りは2.69%から2.68%に低下した。 朝方発表された新規失業保険申請件数は減少したものの、依然高止まりしており、雇用 市場の回復が鈍いことを示唆した。 第1・四半期の国内総生産(GDP)確報値は改定値から変わらずの1.9%増となっ た。 米連邦最高裁はこの日、オバマ大統領が1期目の主要成果に掲げている医療保険改革法 について大筋で合憲との判断を下したが、相場への目立った影響はなかった。 米債券運用会社パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー(PIM CO)のグロース共同最高投資責任者(CIO)は、世界の投資環境が悪化する中で、米 国債は消去法的に最善の投資先であるとする一方、米政府が財政再建に取り組まなけれ ば、こうした状況は変わる可能性があるとの見解を示した。 Tボンド先物9月限3USU2は25/32高の149─27/32。 Tノート先物9月限3TYU2は12/32高の133─29.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.00 (+1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 22.75 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 25.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 13.75 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -25.00 (+0.75)