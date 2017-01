米金融・債券市場＝下落、欧州首脳会議受け安全資産としての魅力薄れる

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 104*31.50(‐1*17.00) =2.7540% 前営業日終盤 106*16.50(+0*08.00) =2.6815% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 100*31.00(‐0*17.50) =1.6432% 前営業日終盤 101*16.50(+0*11.00) =1.5836% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*05.25(‐0*03.50)=0.7165% 前営業日終盤 100*08.75( N/A )=0.6942% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*28.50(+0*00.25) =0.3050% 前営業日終盤 99*28.25( 0 ) =0.3090% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 29日 ロイター] 29日の米金融・債券市場では、国債価格が下 落した。欧州首脳が債券市場の安定化と銀行支援に向け柔軟に救済基金を利用することで 合意したことを受け、安全資産としての米国債に対する需要が低下した。 ユーロ圏首脳はこの日、欧州の常設の金融安全網となる欧州安定メカニズム(ESM) が2013年から政府を経由せずに直接銀行に資本を注入できるようにすることで合意。 救済基金を利用して困難に直面した加盟国の支援に債券市場に介入することでも合意した。 さらに、欧州中央銀行(ECB)の関与の下で域内の銀行監督制度を統一することでも 合意し、「銀行同盟」発足に向けた第一歩を踏み出した。 ハイ・フリークエンシー・エコノミクスの首席エコノミスト、カール・ワインバーグ氏 は、「欧州首脳の決定を受けリスクが軽減されたとの見方が広まったため、安全資産とさ れる米国債の価格が下落した」と述べた。 終盤の取引で10年債US10YT=RR22/32安で推移。利回りは1.66%と、前日 終盤の1.55%から上昇した。 30年債US30YT=RRは1─23/32安で推移。利回りは2.76%と、2.67% から上昇した。 三菱東京UFJ銀行(ニューヨーク)の首席金融エコノミスト、クリス・ラプキー氏は 「スペインとイタリアに対するEUによる支援は、これまでの3年間のどの時点と比べて も、今が最も現実的だ」と指摘。「これは時間稼ぎの対症療法ではなく、大きな動きだ」 と述べた。 また、ゴールドマン・サックスのエコノミスト、フランチェスコ・ガルザレッリ氏は、 今回の首脳会議の重要な点は、「国家財政と銀行バランスシートとの間に見られる連鎖を 断ち切る必要性」が認識されたことだったと指摘した。 格付け会社フィッチ・レーティングスは、今回の首脳会議でユーロ加盟国のソブリン格 付けに対する短期的な圧力が軽減されたとしている。 6月最後の取引となったこの日は米国債価格は下げたものの、第2・四半期全体として は、リスク資産に対する選好度が低下したことで上昇。 ペイデン・アンド・リゲルのマネジングプリンシパル、ジェームズ・サーニ氏は、 「28日の取引終了時点で、米国債価格の(第2・四半期の)上昇率は3.25%だった。 これに対し、社債の上昇率は2.8%、証券化商品の上昇率は1.1%にとどまっている」 と指摘した。 この日に発表された米経済統計では、5月の個人消費支出が前月比横ばいとなり、物価 調整後でも0.1%増にとどまった。デシジョン・エコノミクスのシニア・エコノミスト、 ピエール・エリス氏は、この結果、第2・四半期国内総生産(GDP)伸び率予想が引き 下げられるとの見通しを示した。 ゴールドマン・サックスのエコノミストは、第2・四半期の米経済成長率予想を1.6 %とした。 Tボンド先物9月限3USU2は1─28/32安の147─31/32。 Tノート先物9月限3TYU2は17.5/32安の133─12/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.25 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 22.75 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 24.00 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 12.50 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -25.50 (unch)