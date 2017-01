UPDATE2: 米金融・債券市場＝上昇、ＦＲＢ追加緩和への期待追い風　

*表の最終レートを更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 107*25.50(+0*28.50) =2.6217% 前営業日終盤 106*29.00(+1*05.50) =2.6631% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 102*05.00(+0*10.50) =1.5134% 前営業日終盤 101*26.50(+0*14.50) =1.5491% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*19.50(+0*03.00)=0.6253% 前営業日終盤 100*16.50(+0*04.25)=0.6445% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*31.00(+0*00.50) =0.2659% 前営業日終盤 99*30.50(+0*01.00) =0.2738% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 9日 ロイター] 9日の米金融・債券市場では、債券価格が上昇し た。米連邦準備理事会(FRB)がぜい弱な米景気の下支えに向け、大規模な資産買い入 れを実施するとの観測が高まっている。 複数のFRB当局者はこの日、失業率を押し下げるためにFRBは一段の措置を講じる 必要があるとの認識を示した。 米雇用市場の回復が鈍いことに加え、欧州債務危機や中国経済の減速を受けて、アナリ ストはFRBが量的緩和第3弾(QE3)に向けた準備を進めているとの見方を強めてい る。 スターン・エージー&リーチの首席債券ストラテジスト、シャロン・スターク氏は「経 済の勢いは下向き」と指摘。「雇用者数の伸びが3カ月連続で予想を下回ったことを受け、 市場関係者は追加の量的緩和に向け備えている」と述べた。 米サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁はこの日、「最大雇用と物価安定の責 務を達成するため、FRBは必要な措置をすべて行う用意がある」と言明した。 一方で雇用の伸びはこのところ鈍化しているものの、FRBによる追加の資産買い入れ を正当化するほど、経済状況は悪化していないとの見方も一部で出ている。 ウェスタン・アセット・マネジメントの首席ポートフォリオマネジャー、クリス・オー ンドルフ氏は「FRBが支援に乗り出すほど経済は弱くない」と指摘。「FRBは欧州情 勢を見据え、緩和策を温存する必要がある」と述べた。 米財務省は今週、総額660億ドルの一連の入札を予定している。10日は320億ド ルの3年債、11日は210億ドルの10年債、12日は130億ドルの30年債入札を それぞれ実施する。債券への需要が再び高まっており、入札を支援するとみられている。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは12/32高。利回りは1.52%と、 前週末から3ベーシスポイント(bp)低下。同利回りは6月1日につけた1800年 代初頭以来の低水準を8bp程度上回って推移した。 30年債US30YT=RRは1―2/32高。利回りは2.62%と、前週末から4bp低 下し、ほぼ1カ月ぶりの低水準近辺で推移している。 9日公表された6月の中国消費者物価指数(CPI)は前年比2.2%上昇と、前月の 3.0%上昇から伸びが鈍化し、ロイターがまとめたエコノミスト予想(2.3%上昇) を下回った。中国製品に対する欧米からの需要が減退していることを示唆した。 Tボンド先物9月限3USU2は23/32高の150─19/32。 Tノート先物9月限3TYU2は06/32高の134─17.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.50 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 22.75 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 25.25 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 14.25 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -24.50 (-1.00)