米国株式市場＝4日続落、世界景気減速による米企業利益への影響懸念で

（カッコ内は前営業日比） ダウ工業株３０種（ドル）.DJI 終値（非公式） 12653.12（‐83.17） 前営業日終値 12736.29（‐36.18） ナスダック総合.IXIC 終値（非公式） 2902.33（‐29.44） 前営業日終値 2931.77（‐ 5.56） Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPX 終値（非公式） 1341.47（‐10.99） 前営業日終値 1352.46（‐ 2.22） ------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク １０日 ロイター］ １０日の米国株式市場は４営業日連続で下落し た。米企業による業績予想の下方修正が相次ぎ、世界的な景気減速による影響が米企業利 益にも及び始めているとの懸念が出ている。 ダウ工業株３０種.DJIは８３．１７ドル（０．６５％）安の１２６５３．１２ドル。 ナスダック総合指数.IXICは２９．４４ポイント（１．００％）安の２９０２．３３。 Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPXは１０．９９ポイント（０．８１％）安の１３４１．４７。