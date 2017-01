米金融・債券市場＝小幅高、欧州債務危機や米景気めぐる懸念で逃避買い

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 108*07.00(+0*13.50) =2.6022% 前営業日終盤 107*25.50(+0*28.50) =2.6217% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 102*08.50(+0*03.50) =1.5015% 前営業日終盤 102*05.00(+0*10.50) =1.5134% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*20.25(+0*00.75)=0.6205% 前営業日終盤 100*19.50(+0*03.00)=0.6253% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*30.75(‐0*00.25) =0.2699% 前営業日終盤 99*31.00(+0*00.50) =0.2659% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 10日 ロイター] 10日の米金融・債券市場では、債券価格が小 幅上昇した。この日は320億ドルの3年債入札が実施されたが、欧州債務危機をめぐる 根強い懸念や米経済の先行き不安が、新発債供給による影響を打ち消した。 欧州連合(EU)は、同日開催した財務相理事会で、スペイン銀救済策の概要を示すな ど危機対策で一定の前進を見せているが、ドイツでは憲法裁判所での違憲訴訟により常設 の欧州金融安全網である欧州安定メカニズム(ESM)の批准が遅れており、金融市場の 懸念は払しょくされていない。 また米経済減速の兆候を受け、米連邦準備理事会(FRB)が量的緩和第3弾(QE3) に乗り出すとの見方が高まっていることも追い風となった。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RR利回りは1.51%。これは6月1日に つけたおよそ200年ぶりの低水準である1.44%をわずか7ベーシスポイント(bp) 上回る水準。 Tボンド先物9月限3USU2は13/32高の151。 Tノート先物9月限3TYU2は02.50/32高の134─20/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.25 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 22.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 24.25 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 13.00 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -25.50 (-0.75)