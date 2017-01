再送：UPDATE1: 米金融・債券市場＝10年債利回り一時1.45％に低下、堅調な入札支援

*表の時間を修正して再送しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 108*01.00(‐0*06.00) =2.6108% 前営業日終盤 108*07.00(+0*13.50) =2.6022% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 102*04.50(‐0*04.00) =1.5150% 前営業日終盤 102*08.50(+0*03.50) =1.5015% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*17.25(‐0*03.00)=0.6396% 前営業日終盤 100*20.25(+0*00.75)=0.6205% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*31.00(+0*00.25) =0.2659% 前営業日終盤 99*30.75(‐0*00.25) =0.2699% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 11日 ロイター] 11日の米金融・債券市場では、指標10年債 利回りが低下し記録的な水準に迫った。同日実施された210億ドルの10年債入札で、 直接入札者から旺盛な需要が集まったことが背景。 10年債入札の最高落札利回りは1.46%と過去最低となった。低金利ながらも、安 全資産としての米国債への需要が高いことを示唆した。 直接入札者が落札した割合は全体の45.6%と記録的な高水準となる一方、ディーラ ーの割合は過去最低の14.1%に低下した。 また最高落札利回りは、入札前の取引水準を約4ベーシスポイント(bp)下回った。 10年債US10YT=RR利回りは入札後、一時1.45%まで低下した。6月1日につけ たおよそ200年ぶりの低水準である1.44%にあと1bpに迫った。 その後は入札前の取引水準である1.50%程度で推移している。 ただ10年債入札に直接入札者から予想外の需要が集まったことで、12日に実施され る30年債入札では買い手の意欲が鈍るとの見方も出ている。 TDセキュリティーズの金利ストラテジスト、リチャード・ギルフーリー氏は「明日の 入札はより厄介だ。ディーラーは入札に一段と消極的になるだろう」と指摘した。 30年債US30YT=RRの利回りは直近で2.59%。入札後には2.56%まで低下す る場面もあった。 この日公表された6月19─20日の米連邦公開市場委員会(FOMC)議事録には市 場は反応薄だった。 議事録では、経済がさらに弱まれば、追加緩和の実施もあり得るとの立場が示された。 一方、一部の米連邦準備理事会(FRB)当局者が、一段の債券買い入れは米国債市場 にマイナスの影響をもたらす恐れがあるとの懸念を抱いていることも明らかになった。 アナリストの間では、2度にわたる資産買い入れとツイストオペによって、市場の流動 性が低下しているとの指摘も出ており、TDセキュリティーズのギルフーリー氏は、この 日の10年債入札で旺盛な需要を集めた要因の1つは、流動性が低下しているためではな いかとの見方を示している。 取引価格への影響を軽減できるため、投資家の中には入札を大規模なポジション構築の 機会に利用する向きもいる。また仲介ディーラーに対してポジションを明かすことなく取 引できる点においても、入札には利点がある。 Tボンド先物9月限3USU2は05/32高の151─05/32。 Tノート先物9月限3TYU2は01/32安の134─19/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.25 (-2.25) U.S. 3-year dollar swap spread 20.25 (-2.25) U.S. 5-year dollar swap spread 22.50 (-2.00) U.S. 10-year dollar swap spread 12.50 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -25.00 (unch)