米金融・債券市場＝下落、卸売物価指数の上昇や株高で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 108*24.00(‐0*11.00) =2.5777% 前営業日終盤 109*03.00(+1*02.00) =2.5621% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 102*11.50(‐0*04.00) =1.4910% 前営業日終盤 102*15.50( N/A ) =1.4777% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*20.00(+0*00.50)=0.6217% 前営業日終盤 100*19.50(+0*02.25)=0.6251% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 100*00.50(+0*01.00) =0.2420% 前営業日終盤 99*31.50(+0*00.50) =0.2580% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 13日 ロイター] 13日の米金融・債券市場では、債券価格が下 落した。卸売物価指数(PPI)が予想外に上昇したことや株価が反発したことで安全資 産としての需要が低下した。 今週行われた660億ドルの米国債入札をこなしたことも上げ一服につながった。 6月のPPI統計は総合指数が季節調整済み前月比で0.1%上昇した。市場では 0.5%の低下を予想していた。 ジャニー・モンゴメリー・スコットの首席債券ストラテジスト、ガイ・リーバス氏は債 券相場の下落について「まずPPIが材料となり、株価上昇が続いた」と指摘した。 またトレーダーやアナリストによると、債券相場はテクニカル的に買われ過ぎの水準に あり、10年債利回りが1.5%を下回り続けるのは困難な状況にある。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは5/32安。利回りは1.49%と前日終盤 の1.48%から上昇した。 30年債US30YT=RRは12/32安、利回りは2.58%。前日終盤は2.56%だ った。 この日は国債利回りが上昇したが、欧州債務危機が波及するリスクは依然として高いこ とから、市場関係者の多くは利回りが低下していく可能性があるとみている。 米国と中国の景気失速をめぐる懸念を背景に、両国の中央銀行が追加景気支援策を打ち 出すとの観測が高まっている。 ウェルズ・ファーゴ・ファンド・マネジメントの首席債券ストラテジスト、ジム・コー チャン氏は「欧州の危機長期化と米連邦準備理事会(FRB)の追加緩和策実施を市場は 織り込みつつある」と述べた。 Tボンド先物9月限3USU2は14/32安の151─06/32。 Tノート先物9月限3TYU2は03.50/32安の134─17.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.50 (+1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 21.25 (+1.75) U.S. 5-year dollar swap spread 23.25 (+1.50) U.S. 10-year dollar swap spread 12.50 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -25.00 (+0.50)