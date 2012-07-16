〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.095％、6カ月物は0.135％＝財務省

Investing |
［ワシントン １６日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務 省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.095％ 平均落札金利 0.085％ 最低落札金利 0.075％ 利付き債券相当利回り 0.096％ 落札価格 99.975986 最高利回り落札比率 22.37％ カバー（応札倍率） 4.25倍 （単位：ドル） 落札総額 30,000,707,300 応札総額 127,499,982,800 競争入札 29,062,366,500 非競争入札 731,340,800 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年 7月19日 償還日 2012年10月18日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.135％ 平均落札金利 0.130％ 最低落札金利 0.110％ 利付き債券相当利回り 0.137％ 落札価格 99.931750 最高利回り落札比率 99.94％ カバー（応札倍率） 4.99倍 （単位：ドル） 落札総額 27,000,354,800 応札総額 134,601,319,400 競争入札 25,837,015,400 非競争入札 663,339,400 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年7月19日 償還日 2013年1月17日
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
「人にやさしい経済」の条件
注目のキーワード
注目の商品
トランプ相場でドル125円へ
ドル円は一時的に深押ししたとしても、米景気加速に沿って年末までに１２５円へ上伸するだろうとドイツ証券の田中泰輔氏は予想。 記事の全文
秋にトランプ円安の正念場
トランプラリーが「だまし」か「前例破り」かは、秋口までの米経済動向次第で決まるだろうと、三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文